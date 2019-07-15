地鐵男乘客：點解要讓位畀妳　俄狂婦掀裙脫內褲：因為我係女人

俄羅斯較一般西方社會較為保守，尤其在性別觀念上，反同相當普遍，社會亦由男性主導，甚至時常批評女性結交外國男友。 當地一名女子最近在莫斯科地鐵上要求男乘客讓座，遭到拒絕後竟然把自己的裙子掀起及褪下內褲，然後指着下體大喊：「這就是原因，因為我是女人！」令到在場人士嘩然。

該名女子當日身穿粉紅色裇衫及棕色格仔裙，起初她靜靜地靠著扶手，其後要求一名男子讓座，對方馬上反問：「為甚麼我要讓座給妳？至少應該給我一個好理由」；豈料她突然掀起裙子，並把內褲褪至膝蓋，然後指着下體大喊：「這就是原因，因為我是女人！」

車廂內其他乘客一陣嘩然，狂婦如願獲得座位，但當男事主找到另一個座位時，狂婦卻馬上離開座位，繼續靠在車門邊，以及不斷對該男事主投以厭惡眼神；車門一打開，在月台候車的乘客看到露體狂婦嚇到不敢上車。

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事件引起網民熱議，有人認為狂婦很可能是女權主義者，但以如此激進的方式要求讓女性得到更合理待遇，恐怕適得其反；另有留言指「該名女子的行為太誇張，很可能有精神問題」、「宣揚女權主義應該要求取消男女差別待遇才對，但妳卻妨礙風化，對其他乘客完全沒有一絲尊重，小心被控告性騷擾」、「這或許是最新叫人讓座的方法」。