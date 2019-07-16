【無恥便無敵】遭質疑呃秤　水果小販理直氣壯：秤足會蝕到賣樓

在內地購物被呃秤是理所當然？貴州有大學生日前於網上發文大呻，稱大學城附近的小販賣水果時「不足秤」，當問及小販是否呃秤時，對方竟直認不諱，更理直氣壯稱如果按真實重量售賣，自己將會「蝕到要賣樓」，更指全部小販都以該方法做生意，似乎沒有覺得不當。

有內地大學生疑遭水果商販呃秤，理論時對方竟直認不諱。（梨視頻截圖）

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有內地大學生早前於貴州貴陽花溪大學城附近的商販攤檔購買水果，商販當時高叫「水果10元3斤（內地市斤，下同）」（約11.3港元）作招徠，該學生遂選購一袋水果，秤重後商販的電子磅顯示重量為3.92斤，收費13元（約14.7港元）。學生之後拿同一袋水果到附近超市再秤，電子磅卻顯示重量只有不足2斤，即比商販的磅足足輕了近半，變相令每斤售價增加至約7元（約8港元）。

該學生稱同學們不時分享被騙的經歷互相提醒。（梨視頻截圖）

學生帶同水果返回攤檔理論，商販竟對呃秤一事直認不諱。（梨視頻截圖）

學生不滿被呃秤，帶同水果返回攤檔理論，沒想到對方對不足秤一事直認不諱，大方承認其電子磅曾「做手腳」，「我的秤是不對，是有問題」，又稱其售價比超市便宜，故重量必定不像超市「足秤」。

商販其後提出可以向該名學生退款，惟學生表明重點並非退款，勸喻商販應明價實價做生意，不過對方卻理直氣壯表示如按真實重量出售水果，「那我要賣房來虧本」。

商販又辯稱，如寫上實際價格將無人願買，「每個人都跑了」，故呃秤是「習慣了」的做法，直指「整個大學城都是這樣的，不是我一個人在賣」。學生雖然感到不滿，仍無可奈何，只好提醒其他同學及網民盡量光顧正規店舖，並要保留單據作為憑證。

不少網民看過片段都大嘆商販明目張膽呃秤仍大條道理，覺得沒有問題，「毫無誠信可言，還理直氣壯的」，「從來如此，便是對的麼？」。有人認為學生們對重量無概念，亦不會核實重量，變相縱容商販，建議他們「隨身攜帶一把秤」，建議當局應界入調查相關個案，「缺斤少兩要是罰得他賣房就沒這事兒了」。

（梨視頻）