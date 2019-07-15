【沙田遊行】TVB記者無咪牌　穿渣馬田總反光衣　網民諷：好環保

反對《逃犯條例》修訂抗爭持續，昨日於沙田遊行後，在新城市廣場爆發激烈警民衝突，當中記者都一直堅守崗位，作出報道。TVB新聞近來被質疑偏頗，有網民發現無綫新聞（TVB）的記者穿上的螢光衣沒有TVB的標記，相反寫着「HKAAA」（香港業餘田徑總會），引來網民熱議。本網正向TVB查詢暫時未有回覆。

有網民發現TVB記者穿着的不是寫着「TVB」的螢光衣，而是寫着「HKAAA」。（無綫新聞截圖）

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近月，多場大型的遊行和衝突爆發，記者採訪都必須穿反光衣和戴頭盔。昨日在沙田的警民衝突中，有網民發現TVB記者穿着的不是寫着「TVB」的螢光衣，而是寫着「HKAAA」。原來「HKAAA」是香港業餘田徑總會（Hong Kong Amateur Athletics Association）的縮寫，而記者所用的咪也是沒有咪牌的。

旅遊達人項明生在facebook貼出圖片，質疑「究竟係此記者受過田徑特訓，或是業餘田徑協會開台？」他也貼出有線新聞的記者的圖片，指「同一場合其他電視台記者仍然無畏無懼光明磊落，咪牌及記者背心有齊台徽logo。」

有線新聞的記者的反光衣則有標示。（無綫新聞截圖）

有網民質疑該名記者是否「冒充TVB記者」、「唔 show TVB 記者証點知你係唔係冒記者」。亦有人發現「HKAAA」的反光背心是渣打馬拉松時田徑總會給記者穿著的，有人稱循環再用，「真係好環保！」，又諷刺指田總或是最大的新聞機構。

TVB暫未回應其記者穿田總反光衣的查詢，惟對於報道被質疑致前線員工工作時被責，電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安向全體員工發內部電郵，指無綫成為磨心是「意料之內、心裡有數」，強調新聞部報道「中立」、「不偏不倚」；他又指，記者採訪受阻、遭襲擊；亦有人打破採訪車玻璃；甚至圍堵旗下藝員出席的商場活動，行動已超越和平理性的底線。

李寶安指，公司會全力支持新聞部及其他部門同事，望大家緊守崗位，維護新聞自由及為全港市民提供資訊及娛樂。惟有新聞部員工直指，該電郵是「火上加油」，「同推我哋去死無分別。」