【貼地英文】迷路點問好？　被問路點答好？　簡單英文一學即用！

香港人熱愛外遊,去到外地人生路不熟,最方便的當然「路在口邊」,向當地人問路,當中又以英語最普遍。不過如果本身英文程度是「有限公司」,連問路都有難以表達的話,最好還是事先準備,出發前學好數句常用英文傍身!Wall Street English就在新書《貼地英文》中教授常用的英文問路及指路例句,一學即懂!

香港人最喜歡去旅行,如能懂得用英文問路,旅程可能更暢順!(GettyImages/視覺中國)

以下是《貼地英文》的內容節錄:

輕鬆對應:問路及被問路

有無試過出街俾外國遊客問路時,明明知道方向,但唔識用英文表達,只能指手劃腳?又或者係外地旅行時人生路不熟,要問路但講唔出完整句子?一於睇下以下嘅問路同被問路句式例子,下次就唔駛口啞啞喇!

問路 Ask for directions

1. 開場白-引起對方注意 e.g. Excuse me. 不好意思。

2. 指明問路地點 e.g. Do you know how to go to ABC Mall? 你知道如何到達ABC商場嗎? e.g. Do you know where the nearest bus stop is? 你知道最近的巴士站在那裡嗎? e.g. Could you tell me how to get to the railway station? 你能告訴我怎麼去火車站嗎?

3. 表達感謝 e.g. Thanks for your help! 感謝你的幫助!

除了問路之外,學定數句指路英文,在香港都可以一盡地主之誼!(GettyImages/視覺中國)

被問路或指路

1. 解答或指路 e.g. I know where that is. The easiest way to get there is by MTR. Get off at Causeway Bay Station and take exit A. 我知道在哪。到那裡最簡單的方法就是搭乘地鐵。在銅鑼灣站下車,從A出口走。 e.g. Sure. Go down the stairs here and turn left at the crossroads 當然。從這裏走下樓梯,並在十字路口左轉。 e.g. It’s quite a long way to walk. You can take Bus 99 and get off at Victoria Park. 你走路的話路程很遠。你可以乘坐99號巴士,並在維多利亞公園下車。 廣告都有賣:香港係好客之都!不妨幫多個忙: e.g. Would you like me to write the name of the place in Chinese for you? 你想我幫你以中文寫下這地方的名字嗎?

2. 不清楚 如果你係路痴,或者你唔熟識呢一區,你可以講: e.g. Excuse me. I am afraid I don’t know where it is either. 對不起。恐怕我也不知道這在哪裡。 e.g. Sorry, I am not from here. 對不起,我不是(住)這裡的人。

3. 回應對方感謝 如果對方多謝你,記得講番句: e.g. Don’t mention it. 不用客氣。 e.g. My pleasure. 這是我的榮幸。

書名:《貼地英文》紅出版

作者:WALL STREET ENGLISH

Wall Street English 英語學院(WSE) 創立於1972年,是現時全球最具規模的國際英語專科教育機構,分校超過400間,橫跨五大洲28 個國家。至今在港已開設了 六間分校,及一所專為公司及機構提供商業英語培訓服務的企業英語培訓中心。

出版社: 紅出版

《香港01》獲出版社授權轉載,標題為《香港01》編輯所擬。