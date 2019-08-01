【世界真細小】男網民自畫彩色螢光地圖　展示全球基建位置超專業

常聽說世界很大，但到底真的有多大？加拿大就有位男網民彼德（Peter Atwood）近日利用電腦軟件畫出5幅代表不同基建的世界地圖，證明其實7大州5大洋合起來的面積，並非大家想像中的無窮無盡。不少網民大讚他超專業，表示地圖細緻又精準，令大家對世界的認識又加深一層。

男網民彼德近日利用電腦軟件畫出5幅代表不同基建的世界地圖。（twitter圖片）

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彼德閒時都會製作YouTube影片，更不時用3D電腦設計軟件「Blender」製作地圖。今次「世界基建」為主題，畫出了5幅分別由道路、鐵路、碼頭、機場、城市做點陣的地圖。

即睇5幅地圖代表啲乜！

相中可見，5幅地圖以不同螢光顏色製成，突出不同基建的位置，就連道路、鐵路的長度都有精細計算過，非常厲害。最神奇的是，這些點點及短線又可以拚湊出完整的7大州5大洋，彼德解釋希望大家會了解到底這些基建如何連接着全球，及在過去150年上，到底人類如何改變這個世界。

網民紛紛留言大讚地圖非常仔細，又指可以另類的方法認識世界。

（Twitter）