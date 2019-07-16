IG網紅疑與男友爭吵遭斬首　遺照被上載社交網　疑兇圖自殺獲救

美國紐約17歲女網紅德温絲（Bianca Devins）周日（14日）與22歲男子克拉克（Brandon Clark）前往皇后區（Queens）看演唱會，回程途中疑發生爭執，結果德温絲慘遭殺害。警方表示，疑兇聲稱是德温絲的男友，他不但割下德温絲的頭顱，甚至拍下身首異處的屍體上載到社交網。

德温絲擁有兩個Instagram帳戶，合共逾3.5萬名追隨者，她同時活躍於貼圖討論版網站4chan及短片社交程式「抖音」（TikTok）等。警方稱，克拉克在殺害德温絲時，曾在IG上分享了一個限時動態，稱「地獄要來了，這是救贖，對吧？」德温絲遇害後，他上載德温絲身首異處的照片，留言「德温絲，很對不起」，並寫下自己的死亡日期為2019年7月14日。

警方抵達兇案現場，發現克拉克正試圖用刀割喉自殺，最後成功說服他打消死念，同時尋獲德温絲遺體。克拉克其後被送院接受檢查，並無大礙，他供稱親手殺死了女友德温絲。

+ 3 + 2

透過交友App認識 交往兩個月

警長麥柯利（Michael McCurley）說：「克拉克的嫌疑最大，現正調查其犯案動機，他與女事主是透過交友程式認識，二人交往了約兩個月」。

克拉克的兄弟沃德（James Ward）早前曾在IG上寫道：「沒有東西比起凌晨4時醒來，得知兄弟殺了人且試圖自殺更差。當你知道所敬重的人竟然犯下如此可怕的罪行，而且其他人會為他所做的事去怪責你，感覺實在太差。我希望這只是個噁心而反常的噩夢」。

德温絲的妹妹奥利維婭（Olivia Devins）表示，克拉克其實不止是德温絲的男友，且與全家人相熟。她亦在IG上證實德温絲的死訊，「我憎恨寫這些話，且很討厭知道妳（德温絲）以後都不再回家。妳是我最好的姐姐，多謝妳總是在我有需要的時候在我身邊，多謝妳總是保護和支持我。以後我每天都會做到最好，為了妳，我會忠於自己，活出真我，請放心，我永遠愛妳！」