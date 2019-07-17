【我還是救護員的日子】婆婆稱手震　早午晚狂call白車成「熟客」

救護服務當然要留給有緊急需要的傷者和病人，但每天仍然有不少人會濫用服務，既造成資源浪費，亦有可能阻礙真正有需要者接受救治。曾經是救護員的網上作家「八運當令」將自己的所見所聞寫成《我還是救護員的日子》，提到救護員總會遇到「熟客仔」（經常召喚救護車的人），而他見過一名婆婆常稱手震而召救護車，最高紀錄是早午晚3次「Call白車」送院。雖然婆婆不斷稱手震，但檢查後卻證實身體完全沒有問題，他不排除婆婆可能是有心理問題，甚至根本不記得當天早已召過救護車送院。 當婆婆送到醫院後，匪夷所思的事發生了，婆婆每次都乖乖地繳付急症室收費，他感嘆婆婆每月在急症室的花費己達數千元，不禁探問：「阿婆邊得嚟咁多錢！？」

救護員行內有一個名為「熟客仔」的術語，意指經常都需要使用救護車的人，而熟客仔大多都是濫用服務的人。（《跳躍生命線》劇照）

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以下是《我還是救護員的日子》的內容節錄：

喺救護呢行，每一區裡面點都會有啲熟客仔，意思係指某啲人經常叫車，救護員返工時不時會遇到佢地。

大部分嘅熟客仔都係濫用救護服務，佢地行得走得，根本唔需要坐救護車，叫車嘅原因可能係因為當日要覆診， 但又唔想坐車，想慳錢，於是就打三條九。當我地車佢到醫院嘅時候，對方就會話都係唔使睇急症，然後簽張紙走人，行去隔離座覆診。

而某啲熟客仔真係有急切需要，譬如對方患有心臟病，經常心口痛，需要入院檢查。心臟病可大可小，隨時死得人，就算佢經常叫車，我地都毫無怨言。

救護工作對社會十分重要，但不時遇到巿民濫用情況，有機會阻礙真正有需要的傷患使用救護服務。（《跳躍生命線》劇照）

我印象最深刻嘅，係一個婆婆。佢每次叫車嘅原因都只有一個，就係話自己手震。每一次當我地見到案發地址係某屋村某座嘅 F 單位，我地就會知道又係呢位手震婆婆。

最高紀錄試過一日見佢三次，早午晚各一次。

「婆婆……又係你啊！？今次又咩事啊？」入到屋，樂文師兄表現得一臉唔耐煩。

「隻手好震……」婆婆喃喃自語。

婆婆每一次都係話自己手震，唔會有第二樣。

「要唔要做檢查？」輝仔問。

「唔使做喇，今日已經同佢做咗兩次。」樂文師兄表現得非常唔耐煩。

任幾好脾氣嘅人，一日上嚟三次都會覺得炆。

「我隻手好震啊……我隻手好震啊……」上到救護車， 阿婆依然係不斷重複呢句。

我循例幫阿婆做咗啲檢查，一切指數正常。細心觀察之 下，我一啲都唔覺得佢隻手有震，所謂嘅手震，只係佢自己幻想出嚟。

對於有真正需要的病人，即使是「熟客仔」救護員都不會有怨言。（《跳躍生命線》劇照）

若然佢身體真係有問題，佢一日叫咁多次車，入咁多次醫院，醫生無理由診斷唔出任何唔妥而放佢走。

最初我地都以為阿婆身體有咩問題，大家都煞有介事，當係認真 call 咁做。不過，當我地發現原來佢一日之內係會叫幾次車嘅時候，就開始放慢返手腳同節奏，就當係畀自己休息一下……

可能大家會質疑，救護車唔係應該急來急去？救護員唔係應該做乜都快手快腳？唔係應該盡快完成一轉 call，然 後再做下一轉咩？

一般長者較年輕人更需要救護車服務，但亦有救護員遇過經常call救護車的「熟客」長者。示意圖。（電影《Marvel隊長》劇照）

理論上係，但救護員都係人，一日工作十二個鐘，如果有得放慢少少去做，何必要趕頭趕命？

咁講可能好衰，但阿婆或多或少應該係精神有啲問題，或者思覺失調，可能佢根本唔記得自己之前已經去過醫院，所以不斷叫車，而我地亦好不幸地成為咗佢輪迴過程裡面嘅其中一份子。

「阿蓮，乜又係你啊！？」醫院負責登記嘅姑娘都認得阿婆：「你頭先咪嚟過囉！？」

阿婆：「係啊……我隻手好震啊……」 然後姑娘露出一副頂佢唔順嘅表情。

救護員也是人，如果可以放慢手腳，也會想有偷懶的時候。（《跳躍生命線》劇照）

其實，最厲害亦最令我地感到佩服之處，係每次睇急症都會收百幾蚊（拎綜緩及其他合資格津貼人士例外），而阿婆係每次都會畀得出呢百幾蚊，因為我地每次都親眼睇住佢喺銀包拎錢出嚟。假如一日平均睇兩次，一星期叫五日，其中兩日就當係畀自己放下假，一個月淨係睇急症都睇咗成五六千蚊！？

然後我喺度諗，阿婆邊得嚟咁多錢！？

或者阿婆有仔女，啲仔女每個月都畀好多零用錢佢；或者阿婆本身剩埋大把錢，唔憂食唔憂住……

其實諗深一層，住得喺嗰幢大廈，其實都唔會窮得去邊。

一個月使六千蚊去睇急症……

若然我拎呢筆錢去供樓嘅話……

好似諗多咗。

總之，成件事都算稱得上為匪夷所思。

書名：《我還是救護員的日子》，作者：八運當令。（山道出版社提供）

作者：八運當令

2014年尾開始於討論區發表故事，一個很依賴靈感的作者。

喜歡寫作，但更喜歡閱讀。

寄望透過文字讓自己的人生於世上留下一點痕跡，所以一直以來所寫的都屬於「留痕文學」，自創的。

出版社：山道出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。