幫Ann姐蔣麗芸搵神盾局地址　唔使去紐約　香港都有投訴途徑？

「可否提供神盾局地址？」近日網上流傳一張Messenger對話截圖，只見有市民向民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）「報案」，指在示威現場發現漫威人物「美國隊長」的盾牌，懷疑神盾局（S.H.I.E.L.D.）已介入香港事務，Ann姐其後向報料人要神盾局地址。截圖傳開網民不敢怠慢，紛紛幫Ann姐尋找神盾局所在，有人發現無需去到遙遠的紐約總部抗議，香港亦可找到相關人士投訴。

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Ann姐查詢的「神盾局」，是Marvel Studio漫威系列中的美國組織，全名為「國土戰略防御攻擊與後勤保障局」，專門用於處理各種奇異事件的特殊部隊。根據資料顯示，神盾局總部位於紐約市第47西街219號（219 West 47th Street），曾在電影《變型俠醫》、《鐵甲奇俠2》及《美國隊長：復仇者先鋒》的劇情中出現，亦是神盾局局長Nick Fury主要辦公的地方。

根據資料顯示，神盾局總部位於紐約市第47西街219號。（Marvel電影劇照）

而在《美國隊長》，史提夫蘇醒後跑出神盾局總部一幕，則在紐約劇場區實景拍攝。不過在電視劇集《神盾局特工》卻提到，神盾局總部已解散，似乎遠赴紐約投訴並非上策。

有網民溫馨提示Ann姐其實香港亦有神盾局的分部設施，還有相關的負責代表。網民所指的正是香港迪士尼樂園的Marvel主題遊樂設施「史達科技展神盾局科技館」，當中藝人宣萱更曾擔任科技館的總工程師 Leslie，「可以去迪士尼直接對話」。