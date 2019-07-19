【靈異Online】秀茂坪有間拆不得的戲院　神秘母子口鼻流泥沙？

無綫新劇《十二傳說》近日播出，講述多個香港都市傳說，其實除戲內提及如新娘潭死得人多、七姊妹義結金蘭同死變水鬼、抗日達德學校超邪等傳說外，各區流傳的恐怖奇聞點止咁少。其中秀茂坪街坊必知的「拆不得的戲院」金茂坪戲院，屹立數十年如廢墟零重建，被指鬼影幢幢更傳出動工必有傷亡，吸引不信邪人士入內探險。

【12傳說以外#1】金茂坪戲院被指為拆不得的戲院。（網上照片）

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金茂坪位處秀茂坪曉麗苑附近，1978年開業為當時典型的街坊戲院，食正港產片黃金時代，惟其後經營欠佳加不敵盜版終在90年代結業。大業主華懋集團其後卻遲遲未見改用或改建，長期丟空漸成廢墟，引發不少恐怖傳說。

有傳聞指多年來並非無人想拆卸戲院改建，惟若想動工必有傷亡，而或是工程公司出問題，出事太多才會無人敢動，被指是「拆不得的戲院」，雖曾進行法事，惟未見收效。

又有傳曾有母子貪票價便宜到戲院看戲，其間兒子去廁所，返回座位時卻見原本沒人的戲院竟然坐滿人，及至散場母親竟說：「呢間戲院都冇人睇嘅，幾十蚊就好似包場咁，幾好吖，不如下次再嚟！」，令兒子不寒而慄。

部分流傳的靈異故事則與當年秀茂坪發生的嚴重山泥傾瀉拉上關係，有附近街坊稱經過時常感陰風陣陣，有傳曾有人在雨中見過一對母子冒雨，走近卻發現其口鼻不斷流出泥沙。

荒廢戲院成了探險地，不少大膽者入內拍照，流出照片氣氛恐怖。

有人拆解指戲院較聚陰，加上該戲院平日位置較偏陽氣不盛，為早年山泥傾瀉而亡的人提供了一個另類的家，但亦有住在附近的人認為不宜迷信，直指居住多年什麼也看不到。

2013年樓市熾熱，華懋集團曾放售戲院，以意向價約2億元推出市場標售，惟最終未能成功，去年有指華懋集團會與非牟利團體商討合作將戲院用作社企用途，暫未有進一步消息。

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