【銀髮族遊行】長者狂讚阿Sir一表人才　捉手仔勸「不要扑細路」

溫柔的力量！修訂《逃犯條例》風波愈演激烈，近日分區遊行每每激發警民衝突，惟昨政府總部卻現難得一見的溫馨場面，數千名白衫黑褲「銀髮族」參與靜默遊行，老人家們冒着暑熱上街聲援反修例年輕人，不少參與長輩更使出最強招式，圍着協助遊行的警員苦口婆心勸導「唔可以大大力咁打（示威者），會痛㗎」，又跟對方握手鼓勵他們緊守崗位，長者的可愛令警員也尷尬微笑起來。

銀髮族一個接一個讚警員一表人才，勸導他「不要扑細路」。（楊秉基fb圖片）

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好戲量藝術總監楊秉基亦有出席遊行，他在facebook上載數張照片，指參與遊行的銀髮族一個接一個大讚警員一表人才，勸導他「不要扑細路」，笑言銀髮族「拜年招式」很有效。

楊秉基接受《香港01》訪問表示，昨日銀髮族每見到一個警察就不厭其煩「教育」對方，由於遊行曾一度受阻約10分鐘，銀髮族開始叫「開路」，又叫口號「藍衫做到死，白衫涼冷氣」。當中不少精靈銀髮族就開始「教育」相中的肥仔警員，他當時點頭微笑回應。

↓↓↓ 銀髮族勸導警員對話 ↓↓↓

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楊秉基詳述當時情況，指有位婆婆向肥仔警察伸手示好，隨即有幾個銀髮族上前與他握手，有婆婆循循善誘說「你咁打人唔啱㗎」、「你可以細細力咁打。唔可以大大力咁打，會痛㗎嘛」，又有伯伯問他「你係咪香港人呀？大家同聲同氣，槍口對外嘛」，肥仔警員隨即表現緊張稱「無開槍、無開槍」，對於被勸不要「扑細路」，他亦立即否認「無扑、無扑」，對話溫馨又爆笑。

網民都大讚銀髮族是最可愛隊員，用「羅家英式」長輩攻勢夠高明，「薑係愈老愈辣」，又指畫面好有愛，「以柔制剛」，真正「慈母對慈母」；另有人稱年輕人有激情，老年人有溫柔，為香港各自努力互相尊重，是「最期待的畫面」。