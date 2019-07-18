逃犯條例爭議遲遲未解，部分人質疑有外國勢力介入，Ann姐蔣麗芸更請求網民提供神盾局地址，但原來今年9月，同樣來自外國的蝙蝠俠將到港慶祝80面世周年，半島酒店會成為其臨時落腳處，經典蝙蝠標誌更會投射到酒店外牆，西九亦會舉辦夜跑活動，隨時成街都係蝙蝠俠。

蝙蝠標誌將投射到半島酒店，以慶祝蝙蝠俠面世80年。（大會提供）

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不少香港人喜歡的蝙蝠俠原來已面世80年，今年將趁9月21日的蝙蝠俠日大搞活動，其中2007年《蝙蝠俠─黑夜之神》來港取景時曾提供場地的半島酒店，再次成為蝙蝠俠的臨時落腳地，將在當晚把蝙蝠標誌投射到酒店外牆。

「正邪大戰」夜跑，你要做英雄定奸角？

另大會也在西九文化區大搞主題為「正邪之戰」的「蝙蝠俠夜跑」，全程4公里，參加者年齡不限，可自由選擇做正義的蝙蝠俠，又或是代表邪惡的小丑或小丑女，預計6000至8000人參與。

蝙蝠俠面世80年慶祝活動之一，為「正邪之戰」夜跑，你想做蝙蝠俠定小丑。（大會提供）

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