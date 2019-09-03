台退休長者私房菜爆紅　煮出家的味道　盼年輕人多回家吃飯

台灣台北市一家私房餐館「食憶」，一周只開3天，店裡沒菜單、沒招牌菜、沒固定主廚，每次營業座無虛席，生意好得不得了。原來餐廳共有20位主廚，全是退休長輩，平均年齡70歲，最老的是一位93歲爺爺。因為孩子都離家自組家庭，他們再也不需要做滿滿一桌菜，好手藝就這樣被閒置。 直到餐館的發起人Cherry，找他們來做飯：紹興醉雞、粉蒸豬肉、紅燒獅子頭……長輩主廚把傳家私房菜端上桌，這些外面餐廳吃不到的家的味道，甚至吃哭了在外打拼的年輕人。長輩們說：「來吃飯的年輕人就像我的孩子一樣，希望他們吃了我的菜，也能偶爾回自己家吃頓飯。」

台北私房菜「食憶」。（Facebook@suitaipei）

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自述：Cherry 文：白汶平（一条）

家傳私房菜

我是Cherry，今年33歲，我是食憶私廚的發起人。食憶是一間無菜單料理餐廳，找退休的長輩當主廚，把他們拿手的家常菜端上桌，和客人一起交流，營造出一個熱鬧、回家吃飯的感覺。每一場「食憶」的餐會，安排3位長輩主廚，因為我希望長輩來到這裡，不只是做菜給人吃，而是可以和同齡人交流，所以一次安排3位，他們可以互相討論菜色、口味、聊聊各自的經歷和故事。

三位長輩大廚的「入行」故事（點圖閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

我們一場餐會有8道菜，有湯、有菜、有肉，每次開放預約30到40人，盡量控制人數，以免長輩做的分量太多會累。因為每位主廚來自不同的背景，做菜的口味也各有特色，所以他們一個人大概有5道菜，存在我們的「菜單資料庫」裡，餐會開始前一周，我們會和餐會的3位主廚討論菜色，提前一周公布菜單。做菜之前，長輩們會自己去採買食材，因為他們都有固定購買的肉舖、菜攤，買菜對他們而言也是一種樂趣，還可以跟小販閒話家常。

比較複雜的料理，像是獅子頭、豆腐丸子雞湯、需要醃製的菜色，他們就會提前兩三天在家先做好半成品，然後連同買好的菜一起帶過來。來的途中，有的長輩住外縣市，還要搭火車，我們其實也會擔心他們年紀大，舟車勞頓，但後來發現長輩平常時間很充裕，慢慢來，其實也還好，他們都很享受這些過程。長輩做飯時就會互相聊聊近況，客人陸續進來以後，我們也會讓客人進廚房看長輩做飯。

餐廳本身是預約制，我們會要求客人盡量準時，餐會正式開始我會搖鈴鐺，跟大家介紹今天做飯的長輩，以及準備的菜單，那他們也會利用出菜的空檔跟每一桌顧客聊天。很多客人來吃飯都說「啊這是我小時候吃過的」、「我媽媽也會做」，我就是希望大家來吃飯，就像回到自己家一樣輕鬆，想起那個熟悉的口味，和那位熟悉的人，透過食物串起年輕人和老人之間的交流。

餐會準備過程和熱鬧的現場氣氛（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

食物裡的回憶

我父母在去年退休，他們身體都很健康，我意識到現代人退休年齡越來越早、壽命越來越長，早的大概50多歲，一般平均大概60到65歲時退休，這時小孩也長大離家，那他們等於面臨往後30年的退休生活。

我覺得老人不需要再就業，可是退休後一定要找事情做，有些人會找到第二興趣，像有些人從小是畫畫的，但是在工作的時候沒法畫，退休之後就可以開始繼續畫。退休之後覺得自己是有用的，這對老人非常重要。

我很愛吃，也很常聽到朋友說自己的媽媽或奶奶做飯很好吃，一家人以前常聚在一起吃飯，很懷念家裏長輩做的菜。其實很多跟我同齡的人，大學就在外地讀書、工作也在外地，生活忙碌得連好好吃頓飯的時間都沒有，更別說要回家了。我們想念回家吃飯的感覺，長輩也很希望孩子有空可以回來，他們總會興奮地煮一大桌菜迎接，只可惜隨著孩子大了機會越來越少，現在只剩下兩老，長輩吃得很簡單，好廚藝漸漸沒什麼發揮空間。

「吃飯」不僅是填飽肚子，還包含了情感和家的味道，所以我就想，或許可以請這些長輩來做飯給大家吃。

帶著回憶、吃哭年輕食客的味道，看看食憶主廚們的拿手菜（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

我從2018年3月開始籌備「食憶」，招募長輩加入我們，一個一個去拜訪身邊朋友的媽媽，或是我父母的朋友，找出每個人做菜的特色，說服他們加入，因為這個概念比較新，等於是我找場地、開餐廳，邀請他們來做飯，他們一開始會很驚訝，覺得自己做的菜很一般，怎麼可能當主廚。我就會耐心地跟他們講，來這邊就是一個交流分享，不要有壓力，我們有另外安排一位廚師，協助長輩去擺盤、做些簡單的調味。畢竟這些長輩還是在家做菜得多，一下子要做大份量的餐會還是會緊張。

我很感謝這些長輩的加入，我們當時連固定的場所都沒有，要跟其他餐廳借場地，直到2019年，我們接下了一棟老洋房，才有了一家真正的餐廳，每個月我們會辦12場餐會，從6位主廚到現在，我們已經有20位長輩了。來這邊吃飯的客人，都覺得這裡是很溫馨的感覺，很像回家吃飯。沒想到家常菜、家傳菜可以這麼好吃。

還有一些長輩做的家傳菜口味，在外面的餐廳已經吃不到了。長輩主廚們也在一次次的餐會交流中，找到興趣，有空的時候也會想說要怎麼改進，口味會做得更好，餐會結束後長輩有時還會偷偷較勁，看桌上誰做的菜被吃得最乾淨，真的很可愛。我想，這個獨特的餐廳會一直開下去，退休不是人生奮鬥的終點，而是享樂的起點。

+ 2

每次餐會我希望雙方都有收穫，所以我還準備了一把鑰匙給在座客人，這把鑰匙沒打過，客人可以回去找鎖匠打磨自己家的鑰匙，我想用這些家常的食物提醒他們，「再忙，也要記得回家吃飯」。

我想用這些家常的食物提醒他們，「再忙，也要記得回家吃飯」。（一条提供）

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