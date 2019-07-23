【元朗黑夜】森美停《早霸王》原定環節　一文睇晒16首點播打氣歌

前晚（21日）發生元朗黑夜事件，大批白衣惡漢手持木棍及藤條等武器，衝入西鐵站見人就打，令大量乘客受傷，亦引起市民的不滿及憤怒情緒。昨早由森美主持的電台節目《早霸王》取消了原定環節，開放給聽眾點歌，講出自己的心聲。節目內容現在於YouTube上已經可以重溫，16首市民心聲，大家都可以再次細聽。

《早霸王》昨日取消原定節目，改為開始給聽眾點歌。（資料圖片）

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昨日節目一開始，森林即以沉重的語調說出「今朝早，我無說話好講」，隨後表示希望聽眾可以原諒他的不專業，因為他真的不可以繼續原定環節。他又哽咽指，「對於我哋嘅香港感到擔憂，我有好大嘅憂慮，我開始有少少唔明白，我哋究竟每一個人嘅身份應該做啲咩嘢，令到香港變返香港，我希望香港每一個都努力啦」。

播完第一首歌之後，森美再次表示道歉，指自己的情緒可能不太穩定，希望可以用播放不同音樂的方式，減少對大家的影響。

以下為節目中《為香港點歌》的16首歌曲歌單：

+ 7 + 6 + 5

陳慧敏 - 沉默之間 小塵埃 - 高地之下 RubberBand - 睜開眼 Supper Moment - 世界變了樣 陳輝陽 x 女聲合唱 - 明日有明天 太極樂團 - 一切為何 Supper Moment - 點五步 新青年理髮廳 - 這個家 Beyond - 荒謬 林子祥 - 真的漢子 謝安琪 - 山林道 方皓玟 - 假使世界原來不像你預期 Kolor - 生於憂患 周國賢 - 今生不回家 五月天 - 倔強 Beyond - 活著便精彩