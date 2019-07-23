【元朗黑夜】森美停《早霸王》原定環節　一文睇晒16首點播打氣歌

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

前晚（21日）發生元朗黑夜事件，大批白衣惡漢手持木棍及藤條等武器，衝入西鐵站見人就打，令大量乘客受傷，亦引起市民的不滿及憤怒情緒。昨早由森美主持的電台節目《早霸王》取消了原定環節，開放給聽眾點歌，講出自己的心聲。節目內容現在於YouTube上已經可以重溫，16首市民心聲，大家都可以再次細聽。

《早霸王》昨日取消原定節目，改為開始給聽眾點歌。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

昨日節目一開始，森林即以沉重的語調說出「今朝早，我無說話好講」，隨後表示希望聽眾可以原諒他的不專業，因為他真的不可以繼續原定環節。他又哽咽指，「對於我哋嘅香港感到擔憂，我有好大嘅憂慮，我開始有少少唔明白，我哋究竟每一個人嘅身份應該做啲咩嘢，令到香港變返香港，我希望香港每一個都努力啦」。

【元朗黑夜】不要只後退、背囊孭單邊　面對藤條攻擊的3個自衛法
【元朗黑夜】《早霸王》為香港播歌打氣　呢10首歌講中網民心聲！
【元朗黑夜】《早霸王》為港點歌　森美：元朗香港到了昨晚不一樣
【元朗黑夜】白衫人衝車廂亂打乘客　眼鏡男挺身跪求停手仍被拳擊

播完第一首歌之後，森美再次表示道歉，指自己的情緒可能不太穩定，希望可以用播放不同音樂的方式，減少對大家的影響。

以下為節目中《為香港點歌》的16首歌曲歌單：
+7
+6
+5

陳慧敏 - 沉默之間

小塵埃 - 高地之下

RubberBand - 睜開眼

Supper Moment - 世界變了樣

陳輝陽 x 女聲合唱 - 明日有明天

太極樂團 - 一切為何

Supper Moment - 點五步

新青年理髮廳 - 這個家

Beyond - 荒謬

林子祥 - 真的漢子

謝安琪 - 山林道

方皓玟 - 假使世界原來不像你預期

Kolor - 生於憂患

周國賢 - 今生不回家

五月天 - 倔強

Beyond - 活著便精彩

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。