何君堯指孕婦或因濕滑跣低　網片顯示遭圍毆倒地　旁人開喉拯救

元朗前晚（21日）成為「無警地帶」，大批手持藤條、木棍及鐵通等武器的白衣人於元朗西鐵站無差別攻擊市民，當晚被拍到曾與多名白衣人握手合照的立法會議員何君堯，昨日在記者會上被問到多名無辜巿民被打，當中包括孕婦亦受傷，他有何看法？何君堯反指有說法是「黑衣暴徒」噴水，質疑「孕婦會否因而滑倒受傷？都唔知邊個打邊個」。何君堯的「孕婦滑倒論」惹起網民譁然，有人翻出事發當晚的直播片段，發現該名身穿白衣的女子在西鐵站大堂遭白衣人圍毆倒地，事隔20秒才有人射水企圖拯救，直接駁斥何的「滑倒論」。 另外，醫管局表示7.21晚元朗西鐵站衝突事件中，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案。網上流傳白衣女子倒地接受急救的不同角度相片，有照片顯示她腹部隆起，狀似懷孕；但另一角度則是腹部平坦，故受傷女子是否懷孕存疑，而其衣著亦不似去遊行，仍被無差別襲擊。

一名白衣女子前晚行經元朗西鐵站時遭大批白衣人襲擊致倒地，事後有指她是孕婦，惟醫管局指沒有接受任何孕婦或流產個案。（網上片段截圖）

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「元朗黑夜」事過2天，不少市民對白衣人見人就打的暴力畫面歷歷在目，其中網上流傳片段可見，一名白衣女子嘗試阻止白衣人襲擊旁邊的男子，卻被多人追打至倒地，在場接受治理後，由救護員以擔架床送院。網民該名倒地女子腹部隆起，似是孕婦，紛紛怒斥白衣者「連大肚婆都唔放過」，消息廣為流傳。

立法會議員何君堯昨日曾稱，被指是孕婦的白裙女子倒地或因有人打開消防喉噴水而「滑倒」，言論引起網民非議。（資料圖片）

何君堯於7.21晚上在元朗街上與白衣人開心交談，又握手稱對方是「英雄」，事後被質疑與黑勢力有關。何君堯昨日在記者會上澄清絕無指揮白衣人士，亦與暴力事件無關，但指反修例示威者「搞」元朗是先撩者賤。被問到對於有無辜市民，包括穿白衣的「孕婦」被打至倒地時，何指據其理解，「黑衣暴徒敲爆消防系統，攞條滅火喉嚟噴咗全場」，反問：「孕婦會否因而滑倒受傷？都唔知邊個打邊個。」

↓↓↓直播片段紀錄白裙女子倒地過程↓↓↓

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何君堯的言論引起網民熱烈討論，有人翻出白衣女子受傷的片段，當地地面無水漬，旁邊有大量白衣人暢順走動，而她和一名男子則被圍毆，其後她受傷倒地。直至最少20秒後，閘內巿民才拿消防喉射水，企圖驅散白衣人，拯救無辜被打的巿民。網民形容短片直接駁斥何君堯的說話，狠批他混淆視聽企圖淡化白衣人的暴力行為，又指白衣人被射水後雖放過受傷女子，但隨即殺入閘內，衝上月台及車廂無差別打人。

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另外，白衣女子倒地後在場接受救治，網上流傳的相片有的顯示她腹部似隆起，令人認為她懷孕，但另有角色則見她的腹部平坦，有否懷孕成疑。醫管局於事發當晚表示，就元朗西鐵站衝突事件，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案，有網民懷疑「孕婦受傷」的說法是「集體炒車」，但該女子確是無辜被多名白衣人圍毆，白衣暴徒的罪行不會因此而減輕。