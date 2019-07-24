借錢還債被拒　10樓追殺至2樓　好賭女護士瘋狂196刀刺斃閨蜜

湖南永州零陵區太谷酒店去年1月發生一宗命案，26歲的女子王芳（化名）與其30歲女性好友方琦（化名）因借錢而發生爭執，豈料對方隨後竟然用水果刀追殺，最後王芳身中196刀，當場傷重死亡；湖南省永州市中級人民法院其後裁定方琦故意殺人罪成，判處死刑，緩期兩年執行，王芳的家人表示無法接受此判決。

案發當日方琦以寫借據給王芳為由，約王芳到事發酒店見面，但王芳發現方琦的袋中藏有利器，於是勸她不要再錯下去，豈料卻激怒了方琦，結果雙方發生爭執；方琦拿出水果刀將王芳逼至走廊，然後從10樓追殺至2樓，最後勒住王芳的頸部，猛刺其頭頸部及身體多處，導致王芳當場身亡。

方琦（左）、王芳（中）和李婷（右）一起去泰國遊玩。（紅星新聞微博圖片）

王芳的父親表示，愛女生前和方琦在同一間醫院當護士，二人曾是無話不談的閨中蜜友，但後來方琦因為沉迷賭博，多次向王芳借錢，甚至試過拿刀威脅愛女，導致兩人關係破裂。

據稱，方琦在2017年曾因急於償還他人的欠款而向王芳借錢，但王芳擔心她又會用來賭博，因此不願再借，方琦為竟了強迫王芳借錢，不但掐住其脖子，威脅王芳轉帳2000元人民幣（約2270港元），更拿出水果刀威脅王芳借1.8萬元人民幣（約2.05萬港元）。事後警方以搶劫罪拘捕方琦，雖然王芳最終選擇了簽和解書，但兩人的關係基本上已破裂。

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死者父：兇手家人從未說對不起

兩人的好友李婷指出，她們三人曾經很親密，還一起到過泰國旅遊，但自從方琦沉迷賭博後，一切就開始改變。她表示，知道王芳借錢給方琦，曾經一次借錢高達58萬元人民幣（約66萬港元），「那些一、兩萬的（借款）肯定更多了」。

李婷稱，事發當日方琦約王芳在酒店內見面，稱要將之前某次借錢的借據拿給王芳，「到了酒店後，王芳忽然發現方琦帶來的揹包裏面有一把刀，因爲之前被方琦用刀威脅過取錢，所以當王芳再次看到刀的時候就變得特別敏感。」方琦則供稱，王芳當時向她說「妳別又像去年一樣」，聽到這句話她非常生氣，因為她認為2017年自己被送進看守所，都是因爲王芳報警所致，所以當王芳再次提及此事，她「恨不得想砍死」王芳。

對於方琦的判刑，王芳的父親表示，他們一家人無法接受，認為方琦早有犯罪前科，而當他們找方琦的家屬商討賠償時，對方竟然拒絕，「我女兒慘死在方琦刀下，而他們（方琦的父母）從事發後到現在一句對不起都沒說過，希望法院可以判決方琦死刑，且立即執行。」