辭工照顧三子女　苦等政府救濟金不果　單親爸戶口剩45元走上絕路

英國34歲單親爸爸赫倫（Phillip Herron）早前因欠債2萬鎊（約19.5萬港元），向政府申請統一福利救濟金（Universal Credit，類似香港在職家庭津貼計劃），然而等了3個星期仍未得到任何回覆；在銀行戶口只剩約4.61鎊（約45港元）的情況下，絕望的他在今年3月自殺身亡。

赫倫育有3名子女，自殺前的最後一刻他身處其座駕內，流著淚的自拍並上載至社交媒體。赫倫的54歲母親德比希爾（Sheena Derbyshire）後來找到其遺書，內裡他宣稱只有自己離去，家人的情况才會變得更好，「他是一名很有責任感的單親爸爸，總是想把最好的給子女。」

德比希爾說：「赫倫最近為了專心照顧年幼子女而辭去工廠的工作，但及後出現經濟困難，開始不斷欠債。他期侍獲發統一福利救濟金，去世前他的銀行戶口只剩下約4.61鎊，當一個人要向政府借錢，其實代表他已經非常絕望，讓他等那麼久是很危險的，那是壓垮他的最後一根稻草。」

赫倫育把自己流淚的模樣拍下，然後選擇自殺。（Facebook@Al Buruj Press Yorkshire圖片）

母痛失愛子震驚且內疚

德比希爾謂，兒子的死實在太突然，令她極度震驚且難以理解明白，追查下始發現他欠下2萬鎊，當中包括利息高達1000%的「發薪日貸款」（Payday loans），另還收到搬遷通知書，「當我成功解鎖他的手機後才知道他在苦苦掙扎。以前他說話很溫柔，但最近卻會在電話中怒吼；他明明很愛孩子，但竟然不時對他們大叫，而且可以聽到他在電話中啜泣，聽聞他曾和其他人談到自殺，他簡直變成了另一個人。」

事發至今，德比希爾仍然因為愛兒的死感到內疚，「我沒有一秒鐘不想念他，每日我都希望能再見他一面，他的小女兒完全不知所措，曾經發夢見到爸爸並叫他不要離開。那個制度（統一福利救濟金）不但害死了赫倫，也害死了他的子女。」

英國勞動部（Department for Work and Pensions）發言人稱：「我們向赫倫一家人表達哀悼，並承諾會保障那些情況危急的申請人，仔細審查現有指引以提供最高質素的保障。」

統一福利救濟金在2013年推出，申請人平均要待5個星期才能獲發款項，工黨曾指出這段等待時間會令申請人陷入債務危機，認為有需要進行改革。影子內閣就業與退休金大臣格林伍德（Margaret Greenwood）亦謂，該制度無法幫助窮人，因為推出的人完全不明白窮人苦況。

求助網站和熱線：

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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