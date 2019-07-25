【We Connect】fb「蓮燈討論區」組「蓮燈爸媽」：開放TG聆聽傾訴

銀髮族早前發起反《逃犯條例》遊行，用溫柔力量支持年輕示威者，感動不少人，有連登網民倡建立專為銀髮族而設的「蓮燈」，相關專頁近日在fb開設。因應不少年輕人因政見問題與家人關係緊張，甚至引發悲劇，專頁宣布推出情緒支援行動，邀請一班義工爸媽聽受困青年傾訴，「目標只有一個：請你哋唔好再離開我哋。」

上周有人發起「香港銀髮族靜默遊行」，多名長者參與支持年青人，令年輕人與長者再次connect起來，更因而衍生出fb蓮燈討論區專頁。（資料圖片/ 余俊亮攝）

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「蓮燈討論區」在fb專頁指，其主調是關懷與智慧，希望成為老友記和年青人的橋樑，幫助老友記融入網絡世界，新增帖文除分享不少長者資訊，也有部分時事討論，當然少不了有部分長輩圖。

蓮燈討論區表示已找來一班義工爸媽，為受困年輕人作情緒支援。(fb截圖)

專頁昨日發帖，指將推新的情緒支援行動，「我哋深深明白家人政見唔同會帶嚟好大嘅衝突同矛盾。在此，我咃希望以爸爸媽媽嘅身分畀你哋盡情傾訴同發洩，我哋接納及聆聽 !」

蓮燈討論區十分鬼馬，日前分享了長者最愛的長輩圖以作宣傳。（專頁圖片）

專頁列出多個自願參與的「蓮燈爸媽」Telegram，並貼心列出其所處地點及方便談天的時間，並呼籲受困年輕人「歡迎選擇合適人選傾訴，我哋永遠都企喺你嗰邊！」，又指「目標只有一個：請你哋唔好再離開我哋。」

銀髮遊行中長者力勸警察「不要扑細路」，令不少網民爆笑又感動！

+ 7 + 6 + 5

不少網民都高呼好感動，大讚參與爸媽「勝做七級浮屠」，「支持蓮燈伯伯蓮燈婆婆！您哋嘅遊行好有力量，感動了好多人！謝謝你哋強而有力的溫柔助攻」。

有人搞笑以長輩圖中金句「好人一生平安」以表謝意，有人則笑言「以後都唔再笑你哋唔識上網」。