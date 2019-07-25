台呂秋遠律師貼圖　內地網疑賣「元朗居民同款」藤條　網民：好嬲

元朗7.21晚發生白衣人無差別毆打市民事件，白衣人以藤條、木棍、水喉通等武器襲擊市民，激起香港民憤之餘，事件亦受到國際關注。台灣律師呂秋遠昨日在facebook貼圖，貌似是淘寶網的版面，出售聲稱與「元朗居民同款」的藤條，更指是「打廢青專用、傷肉不傷骨、爸爸教做人」，每條39元人民幣（約45港元）。帖文一出被網民瘋傳，不少網民留言鬧爆「抽水唔應該咁抽」、「好憤怒」。惟記者翻查淘寶網，找不到涉事產品，有網民不排除是惡搞P圖。

網上傳出淘寶出售聲稱與元朗襲擊中同款的「打廢青專用藤條」。（呂秋遠於facebook專頁圖片）

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台灣律師呂秋遠昨夜（24日）於facebook專頁分享圖片，指在中國拍賣（購物）網上看到有關圖片，店家售賣藤條時，圖片竟註明「香港元朗同款」、「打廢青好材料」，商品描述則指「傷肉不傷骨、爸爸教做人」，該商品當時已有68人讚好。

呂秋遠表示，「這或許是個案，不是通案，但是可以讓我們知道，在許多人眼裡，人權並不是普世價值，而是一種『我有武力，你就該被打』的概念」，並呼籲大家走出同溫層，就會看到世界的真實與殘酷，要努力擴大我們的同溫層，才能讓這個世界可以再稍微好一些。

淘寶網不見標明「元朗居民同款」的藤條發售，但有多款藤條任擇。（淘寶截圖）

帖文引網民熱議，有人認出是淘寶網版面，留言認為這樣「抽水」太過份，「我是香港人，覺得好憤怒」、「對面的國家退回原始時代，什麼都用強」、「這真的讓人好傻眼，真的好憤怒」。

大批白衣人以藤條、木棒等襲擊市民。（網上圖片）

然而有網民質疑圖片真偽，懷疑淘寶網並未出售相關商品，因呂秋遠的貼圖標明藤條售39元人民幣，而同類藤條售價便真得多，況且那種描述應該不能上架，懷疑是有人P圖惡搞。《香港01》記者在淘寶網嘗試尋找該項商品，但找不到一樣的商品，以「打仔藤條、香港藤條教鞭」等字眼搜尋後，商品款式與呂秒遠的貼圖相同，售價約10元至40元人民幣，註明是「天然藤條教鞭」，但沒有「香港元朗同款」、「打廢青好材料」等字眼。