警方就市民申請周六（27日）「光復元朗」遊行發出反對通知書，惟不少網民以五花八門原因聲稱仍想去元朗，有人話去睇樓有人說要歎美食，有歌迷稱響應歌手何韻詩「流動簽名會」去碰運氣。網民再有理由，亦要面對一旦因身在現場被警認為參加非法集會的風險，若被控非法集結並罪成，或面對最高5年監禁。有律師指如路過元朗者被起訴，抗辯關鍵在是否有客觀證據，讓法庭相信其說法真確。

周末去元朗不一定要遊行，有網民就推介各種千奇百怪前往該區的理由。（資料圖片）

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警方就周六「光復元朗」遊行，昨發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知。不少網民獲知有關消息後，各有理由聲稱仍會到元朗參與各式活動，有人稱要去試試地道美食，買馳名老婆餅氹老婆，有人指計劃去南生圍單車遊，或參與「Pokémon go」活動捉精靈。

元朗新田農場園主亦稱正辦太陽花節邀遊客打卡，歌手何韻詩亦指會搞「流動簽名會」，為有緣碰面的歌迷簽名，更有人稱看到報章廣告打算去睇樓。

聲稱去元朗的網民各有原因，惟在警方反對元朗遊行的情況下，如周六身在元朗又是否有風險呢？法政匯思指，市民如只是路過元朗、見朋友或買老婆餅等，一旦被起訴要視乎有否其他客觀證據讓法庭相信其講法，例如身上有否被搜到與遊行相關物品、有否影片顯示當事人的行為與聲稱目的不一致，以及有否聽到警方現場呼籲作出相應反應。

(電子版香港法例截圖)

↓↓↓ 律師話若被起訴，去到法庭抗辯關鍵在有否客觀證據證明你說法↓↓↓

事實上若被警方懷疑參與非法集會，或會被控《公安條例》第18條非法集結罪，據法例所指，凡有3人或多於3人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧，即屬非法集結。在刑罰方面，一旦被定罪，最高可被判處5年監禁。