【張致恆偷食】點解女人會鐘情渣男？　認清6大特徵嚴防中招

為甚麼女人總愛墮入渣男的圈套？為甚麼渣男總能完美擊敗好男人？為什麼他們不停換女友仍有人願上當？渣男令女人恐懼，是因為他們即使臭名遠播，仍能找到獵物上釣，有網民分析渣男7大特徵，提醒姊妹們帶眼識人，「我們不能一味怪責上釣者無眼光，認清渣男本質才可免中招」。

張致恆（Steven）宣佈即將結婚和已成為人父的消息，但對象並不是正印女朋友April，疑似出軌。(stevencheung@Instagram)

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1. 渣男更主動

女孩子總會因害羞和矜持而不敢表白，偶像劇中常見女生求愛失敗的尷尬場面，不少女生再鍾情某人也只會遠觀，既不主動亦不暗示卻又非常憧憬，其青澀及欠缺戀愛經驗，容易令她們沒足夠經驗分辨好壞、不懂拒絕對方，一遇渣男主動出手勁熱情，那怕對方是渣男也瞓身去愛。

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2. 細心體貼

渣男能叫做渣男，其中一個原因是他們對感情不專一愛騎牛搵馬，極易出軌甚至搞婚外情，為免令女人起疑心他們記性特別好，或用各種方法牢記各種紀念日、每次約會細節以免穿煲，這特質同時成為擊倒女生的武器，遇上一個看來事事上心，記清楚每個紀念日連你M到也知道，那個少女不感動，惟其實你可能根本不是他噓寒問暖的唯一對象，只能慨嘆渣男腳踏多條船也真有本事。

3.幽默識冧人

有時候女生愛上一個人，未必一定考慮其經濟情況，不少其貌不揚的男士只要有口才夠幽默，一樣經常追女成功，不少渣男千錯萬錯總獲女友原諒，也與其口才有關，他們有時懂得適時開玩笑讓女孩們笑得花枝亂顫，懂得適時肉麻一下讓女生感到被愛，讓人感覺和他一起很開心，叫人如何捨得放手。

4.面皮夠厚正戲精

渣男無論要出軌、搞婚外情或是騎牛搵馬，或會漁翁撤網式周圍搵目標，或要扮單身，或要以受害者、可憐人角色向人訴說伴侶的不是，只求目標人物落搭，他們出手果斷就算失敗也絕不會覺得尷尬，被揭出軌大不了分手，屢敗屢試總有傻女孩中招。

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5.霸道兼且高姿態

不少女生愛看霸道總裁的劇情，追求另一半有自信、獨立、能保護她，卻不喜歡活得因循如一潭死水的男生，結果卻可能誤被懶型、強勢、若即若離的渣男吸引，把渣男投射到劇中霸道總裁身上，正正應驗了「男人不壞女人不愛」的說法，渣男不可預測地帶起的情緒起伏，令她覺得太刺激，生出對她不好是應該的，對她太好反而不習慣的古怪認知，不少女生都因而死在渣男「一啖砂糖，一啖屎」攻勢下。

6. 更願給女人承諾

女人愛聽承諾，好男人會想清楚能否做到才說出，渣男不能，反正無後果什麼山盟海誓、一生一世的承諾隨口而出，相對而言女人聽到大感受用，最終摔得粉身碎骨，傻女生或仍自行幫渣男搵藉口，分手了也念念不忘，需知道男人所說「你太好我配不上你」、「我會永遠等你」、「你在我心中永遠有獨一無二的位置」等，可信度基本上等如「太陽由西邊升起」一樣。