交通違規舉報超容易　台警員辛苦睇片搜證　近視激增求調外勤保眼

不少香港市民看到交通違規事件時，都會向1823舉報。而台灣舉報則要實名制，但仍無阻不怕麻煩的市民，台灣警方近日發布違例交通統計，指今年民眾提交照片、短片的交通檢舉案件大升一成，更有警員因為長時間翻看相關證據而近視加深，要求盡快調至外勤單位。另外警方亦因為要郵寄的罰單大增，預算或未能應付郵資，要考慮動用後備金。

有警員因為民眾舉報的交通違規太多，需要長時間看電腦，令近視大幅加深。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

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台灣一向有「正義魔人」一字，意指一些人看到別人有違規違例的事，就會立即舉報。台灣警方今年將舉報交通違例實名制之後，原以為可以令民眾舉報的案件變少，不料大多地方的舉報數字反而增加。

根據台中警察局交通大隊統計，對比去年及今年同期的交通舉報數字，發現由51766宗大升至超過57321宗，增長約一成。有資深交通警員表示，現時人人都有智能手機，車上又會裝有車Cam，舉報數字變多不是因為正義魔人變多，只是蒐證舉報實在太方便，而且證據還可以透過網站上傳，省時省力。

有警員指，現時人人都有智能電話，車輛都有車Cam，蒐證容易變相吸引舉報違規。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

當地一名專門負責審核交通舉報案件的警員就指，雖然民眾檢舉簡單，不過每一張罰單都關係到民眾利益，所以必須認真查看，違規屬實才可以開罰單。他曾聽聞有新同事因為整天在電腦前看民眾提交的證據，幾個月內就近視變深，連忙要求調到外勤隊伍。

另外由於檢舉數字大升，要寄出的罰單亦相應增加，警方連郵資預算都出現不足的情況。台北市交通大隊長陳明志就指，該市今年上半年舉報數字比去年同期大增四成多，由原本的約27.8萬宗增加約8.5萬宗至約36.3萬宗。而罰單在篩選之後就會寄給相關人士，預算一年需要約5000萬台幣（約1250萬港元），但今年的相關預算只有約4375萬台幣（約1093萬港元），一旦真的超過預算就可能需要使用後備金支付。

（聯合新聞網）