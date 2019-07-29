【恐怖】古巴浮潛暴曬1小時　英少女搽足防曬　背部仍現巨型水泡

夏日炎炎，少不了和陽光玩遊戲，但玩還玩，防曬必須做足以免曬傷。一名英國女子日前與家人到古巴旅遊時於沙灘浮潛，雖然搽好防曬才下水，惟暴曬一小時後背部嚴重曬傷，出現兩個巨型水泡，傷處非常嚇人。

一名英國少女日前於古巴浮潛時曬傷，背部出現兩個巨型水泡，狀甚嚇人。（fb「Maisie Squires」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

16歲少女Maisie近日與家人到古巴旅遊，期間把握機會享受陽光與海灘，並參與浮潛活動，她稱每次下水前都會搽上防曬，事發當日僅浮潛了一小時，沒料嚴重曬傷，「我露出了背部，但沒有意識到被曬傷，我確實塗了防曬，可能因為古巴的陽光非常猛烈，而我皮膚非常白皙」。

Maisie背部長出了兩個巨型水泡，即使穿上衣服亦可明顯見到水泡隆起。（fb「Maisie Squires」圖片）

她事後上載相片，可見兩個巨型水泡穿破，但皮膚仍須一段時間才能康復。（fb「Maisie Squires」圖片）

Maisie的背部事後長出了兩個巨型水泡，其餘皮膚亦被曬傷變得紅腫，即使穿上衣服亦可明顯見到水泡隆起。她事後將背部的相片上載至facebook，告誡朋友在戶外活動時必須做好防曬，恐怖的傷口引來網民熱論，「看我的背部又腫又噁心，在搭9小時飛機回去英國前的早上，我曬傷的位置就變成這樣了，完全令人震驚！」。

↓↓↓內地有人「犧牲小我」，赤背上陣人肉實測18款防曬產品，即睇邊款最有用！↓↓↓

+ 3 + 2

回到英國後，Maisie痛得無法靠背坐下或躺下，遂即時求醫，不過醫護人員稱兩個水泡內已含膿，只能等待水泡自行爆開。她事後上載相片，可見兩個巨型水泡穿破，但附近皮膚仍然泛紅及脫皮，背部仍有兩個較小的水泡。

有皮膚科醫生指出，皮膚曬傷是由於過度曝露在紫外線下，而非陽光的熱力，故無論天晴或天陰亦要做好防曬。防曬用品應在接觸陽光前塗抹，以保證產品有足夠的時間發揮效果，而且應每隔2至3小時補塗。

（綜合）