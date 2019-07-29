警搜袋見指揮棒質疑藏武器　音樂指揮嬲到笑：你睇太多哈利波特？

反對修訂《逃犯條例》風波令警民關係緊張，不少人認為警方已成驚弓之鳥。有人分享周六(27日)晚上被查袋經歷，指下月將有音樂演出，練習後回家時遇警截查，一見其指揮棒即勁緊張，他無奈回覆：「我係指揮」，警方其後看到他有頭盔，縱他解釋平日任職地盤亦有證件證明，警察仍懷疑他藏有攻擊性武器要搜身，令他忍不住反駁：「指揮棒都算係武器？你睇太多哈利波特？」

任音樂指揮網民與截查警爆出周星馳式對話！

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社會氣氛緊張，警方街上截查市民場面愈來愈常見。有網民透露8月將尖沙嘴有音樂表演，周六晚上回家時突然被警要求搜身，稱「在小弟袋中搜出一支尖長狀武器」，正是其指揮棒，因而引發出如周星馳電影中的對白，對方質疑「點解會袋住支咁嘅嘢？」他無奈回應：「因為我係指揮」。

警方在各區進行的截查行動，近月在街頭上愈來愈常見，不時引發衝突。（資料圖片／示意圖非事主）

當警方在其袋中找到頭盔，他解釋周六日當指揮，平日則在地盤工作亦有證件可以證明，惟警方仍稱懷疑他藏有攻擊性武器及涉嫌參與一宗非法集結，要求搜身，令他忍不住反問「指揮棒都算係武器？你睇太多哈利波特？你估呢支係魔杖可以殺人？係殺到你你估你仲可以企喺到同我講嘢？」

周六元朗如外界所料，最終引發警民衝突，氣氛緊張！

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網民指最終搜完身後他拿出指揮照證明，才獲放行，警方仍叫他「唔好夜媽媽喺街到行嚟行去」，令他感生氣，再次反駁「返屋企咋喎！咁X叻你唔宣布宵禁？」網民指事主為「一個學藝術嘅地盤工作者，真心有型」，有人則認為情況離譜：「即係宜家個個都要帶住啲證據證明自己係想返屋企普通市民。」