山東老闆幫30歲女徵婚　送8間網店做嫁妝　搵唔到女婿因佢開XX店

不少父母都會為子女的終身大事感到憂心，山東流傳一份徵婚啟事，條件非常吸引，表示不求男方有房有車，還承諾送上八家網店「陪嫁」，引來網民熱論。

山東流傳一份徵婚啟事，條件非常吸引，表示不求男方有房有車，還承諾送上八家網店「陪嫁」。（網上圖片）

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這篇徵婚啟事中提到，「愛女，1989年生，身高1.61米，欲為愛女擇一良人，要求：本科以上學歷，跨境貿易、電子商務專業優先，英語、日語流利者更佳，希望對方接受在曹縣生活，我家條件尚可，在村里經營電商十餘年，現有八間網店，日後悉數交予愛女佳婿打理」。

原來，徵婚的家庭是從事棺木出口生意，而八家網店都是主要經營棺木的。（網上圖片）

這樣好的條件，卻要登啟事徵婚，令不少網民不惑不解。原來，徵婚的家庭是從事棺木出口生意，而八家網店都是主要經營棺木的，由於產品特殊，中國人比較忌諱，影響到女兒的婚姻大事。即使女兒以前拍拖，亦因對方家長知道他們的家業，而不同意婚事，該名父親無奈之下才想出這個辦法。

不過，該名父親指，徵婚啟事貼出後，收到大量的查詢，自己電話已經被打爆，不過多數都是來詢問嫁妝問題，感覺這些人都沒有誠意。