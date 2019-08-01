絕美湖景環抱　8蚊歐洲置業　瑞士山城筍盤吸引外來人口

瑞士的提契諾州（Ticino）山區小鎮莫堤西嘉（Monti Sciaga）因為地方偏僻，居民不斷外流，自1970年代起一直處於被遺棄的狀態，當地不少房屋亦漸變破舊不堪。為了增加人口，當地政府決定把9間荒廢的石頭小屋以象徵式1瑞士法郎（約8港元）價格出售，希望能起到振興作用。

莫堤西嘉可謂是一座高山牧場，是提挈諾州最為偏遠居住區之一，2010年由因德米尼村（Indemini）合併至甘巴羅尼奧鎮（Gambarogno）。開售的9間石頭小屋名叫「魯斯蒂奇」（Rustici），周圍都是青山綠水，在山腳是著名的馬焦雷湖（Lago Maggiore），附近還有聖薩爾瓦托雷山（San Salvatore），景觀非常優美。

甘巴羅尼奧鎮政府發言人稱，雖然這些受保護的小屋基本上都荒廢了，且買家必須根據當地法例進行重建和裝修，但平價賣屋的消息仍吸引到大量公眾關注，完全出乎當局意料，「我們的目標是實現公共和私人機構之間的合作，這有助改善整個莫堤西嘉的景觀、農業和旅遊的特色」。

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已接駁自來水管

當地政府表示，預計在今年10月正式推出計劃，小屋已接駁了自來水管，買家不必擔心裝修後沒有自來水的問題，有興趣者更可以向瑞士景觀設計基金（Swiss Landscape Fund）申請財政支援。

不少人認為，雖然小鎮的地理位置偏遠，但屋子的價格吸引，且可欣賞到周遭美景，實在很值得考慮；不過也有意見稱「這些屋子雖然便宜，但實際上就是荒廢鬼屋」、「根本請不起瑞士的裝修工人，如果要度假，不如直接住在附近的酒店」。