住夫家獲奶奶貼心照顧　台人妻覺不自在想搬走　呂秋遠斷言會離婚

呂律師您好：不曉得這類型的問題能否請教您，但真的困擾我好一陣子，如果律師有空幫我解惑的話，我會很感激的。我結婚快2年，目前是新手全職媽媽，原生家庭的狀況是爸爸是勞力工作者，但是好賭，老是希望可以靠賭翻身，媽媽則是在工廠上班，情緒經常呈現負面的狀況。(下續)

另一方面，我住在夫家以後，跟老公、公婆、小姑在一起。老公除了忙家裡工作外還忙自己的創業，有跟老公提想搬出去住。但老公是獨子，要照顧身體不好的父親，堅持不可能出去住。他覺得我生在福中不知福，三餐是婆婆或小姑煮的，衣服他們曬的，午晚餐時我會帶小孩下樓，其他人幫忙顧小孩，我則會幫忙洗碗倒垃圾。

小姑們很客氣，買東西也會想到我一份，我老公總說：這就是家人，有什麼需要也可以請小姑做。但我實在是無法很自在，或許是因為原生家庭的關係？我不曉得真正的家人互動應該如何。其實他們煮飯我負責吃，我真的覺得很歹勢，傳統觀念這些事好像是媳婦要做的？我一個人在樓上顧小孩好像說不過去?白天在樓上時我也不太敢睡覺，有時他們會拿點心給我吃，我怕他們看到我在睡覺觀感會不好，這一切是我想太多嗎? 最自在的家，對我來說卻是壓力大的，只有回到房間才會自在。

可能我也不太懂得如何與小姑們相處，話題總圍繞在小孩以及家裡的雜事，我觀察老公與妹妹們的相處是自然而然很歡樂的氛圍，但不論如何身為一個新加入者，都不可能跟親生姊妹一樣的感情不是嗎？謝謝呂律師看我碎念這麼多，如果您有空的話再勞煩您解答了，謝謝您。因為我實在想不透這些問題：

1.想請教嫁出去的女兒不要再管娘家的煩心事嗎？

2.煮飯家事小孩是媳婦的責任嗎?雖然他們沒說什麼，但我總覺得過意不去？

3.與夫家人相處是保持距離就好，還是平常多帶小孩下樓互動會比較好呢?

（目前只有午晚餐會下樓，其餘時間我都在房間顧小孩居多）

跟丈夫結婚後住進夫家，跟奶奶與小姑住在同一屋簷下，如何相處是一門高深學問。示意圖（《BB來了》劇照）

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

問題癥結：不知道自己該要什麼

這位姊妹，你的問題太有趣了，但絕對不是身在福中不知福，而是你的婚姻岌岌可危，因為你在這個「家」，封閉自我，早晚會步上離婚的道路，無論主動或被動，結局都只有這一個。為什麼？因為你不知道自己該要什麼。

你為什麼選擇結婚？難道不是為了逃離你的原生家庭，以為新的家可以掩蓋舊的家對你帶來的困擾？為什麼明知道男友想要照顧他爸媽，明明不想，最後還是選擇跟他結婚？難道不是因為半推半就，想說應該沒關係吧？為什麼跟老公反應要搬出去，他「訓斥」你兩句，你就決定放棄？難道不是因為你欠缺勇氣，想說將就一點其實也可以？為什麼明明知道家庭分工應該要做，卻選擇什麼都不做，讓自己充斥罪惡感？難道不是因為你想要藉由這樣幼稚的行為抗議，但又不敢說出口？為什麼明知道就不可能跟小姑們有一家人的感受，偏偏又覺得自己應該要懂得如何跟他們相處？難道不是因為你還是渴望跟他們成為一家人？

呂秋遠指如果不知道自己想要什麼，或者心態不改變，女讀者的問題永遠無法解決，而婚姻看來是直向離婚之途。示意圖。（《BB來了》劇照）

你根本不知道自己要什麼，即使知道，也沒有勇氣去爭取，不是嗎？

你就像是一個小媳婦一樣，自怨自艾，不想當一家人，又想當一家人，然後把自己鎖在房間裡，渴望你老公會自動自發決定搬出去。原來的家不想回，想要藉由結婚有自己的一個家，卻又「勉強」接受自己在夫家裡「委曲求全」，人家明明沒讓你委屈，但是你自己的心態就覺得委屈。坦白告訴你，人家背後不曉得講得多難聽，只是你自己不知道而已。不分攤家務、不賺錢回家、不參與家庭，這種三不政策，先別說本來就不可能成為一家人，就算可能，你覺得別人應該嗎？

心態不變，問題無法解決

你的三個問題，其實一點也不困難，只是你的基本心態沒改變，永遠無法解決而已：

1.「嫁娶」是錯的，你不是活在十九世紀。你的觀念就是，我已經「嫁」了，就是夫家的人，可是我又不能融入夫家，好困擾。可是，誰說你是夫家的人？如果你有能力，本來就可以自由自在的繼續照顧娘家人，也平等的照顧婆家人。婆家如果要你不能管，你當然別理他們。如果你自己不想管，那也沒什麼好苛責的，大家都是成年人了，娘家的事能幫忙就幫忙，就像夫家一樣。不能幫忙，就隨便他們想怎麼做都好。

2.分攤家務，是住在一起的人的責任。你現在只要照顧孩子，這是非常扭曲的作法。家事不是誰的責任，而是家庭成員的責任，你既然住在夫家，就應該一起分攤夫家的家事。不願意？就想辦法搬出來，而不是躲在樓上裝死，會讓人家看破手腳。這跟媳婦的身份無關，而是因為家庭成員就是要一起做家事，沒有誰幫誰的問題。

3.只有午晚餐會下樓？這個家不是飯店，你也沒付房租，人家不欠你。即使是房客關係，也得要平常聯絡感情，你這樣的作法，很快就會聽到隔壁鄰居傳來耳語，「唉唷，那個誰真好命，什麼都不用作」。麻煩你，要不就搬出去，要不就認真的經營這個家。如果你覺得這些人都不用理會，我也可以理解，可是即便是租房子，你跟一群人住在房子裡，卻不願意跟其他房客打招呼，這樣對嗎？

律師呂秋遠質疑女事主婚前沒考慮過男友早有與爸媽同住的打算，過後接受不到便封閉自己。（婚姻示意圖，資料圖片）

真的，你從頭到尾的選擇都錯了。從結婚的目的、結婚的選擇、婚後的生活，完全一塌糊塗。你的心態應該是，我跟他結婚，應該獨立成立一個家庭，如果他不願意，就要考慮不結婚，或是結婚，但一定要搬出去。現在你真正的問題不是那三個問題，而是你要明白的告訴他，你不快樂，然後選擇一個方向往前走（離婚或協商搬家），而不是把自己關在房間裡，繼續當深宮怨婦，對於他們、對於你，真的都非常折磨人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）