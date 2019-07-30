奧地利女鐵人遭全裸綁架　一句話軟化綁匪　還護送回家

冷靜可以救一命！奧地利運動員娜塔莉（Nathalie Birli），早前進行單車訓練時，突然遭貨車撞倒，想不到司機下車後，竟拿球棒痛毆她的頭部，之後更把她綁架到城郊一間破舊房子，幸好娜塔莉臨危不亂，和對方聊天，讓對方卸下戒心，才幸運逃過一劫。

娜塔莉是一名運動，曾拿下鐵人三項和短距離鐵人兩項的冠軍。（Nathalie Birli fb圖片）

27歲的娜塔莉曾拿下鐵人三項和短距離鐵人兩項的冠軍，早前她獨自騎自行車訓練時，遇到一架紅色貨車，司機拿球棒襲擊她，並用膠帶綁住她的雙手，娜塔莉當場昏過去。娜塔莉之後被抬上貨車，當她醒來後被已帶到破舊房子，並發現自己全身赤裸被綁在椅子上。

綁匪威脅要淹死娜塔莉，娜塔莉雖然驚慌但保持冷靜，機智的她發現屋內放滿蘭花，便嘗試和綁匪聊這個話題，不斷稱讚對方，降低他的戒心。娜塔莉憶述，綁匪是一個園丁，「他告訴我關於他混亂的生活，他的父親已經去世，他的母親酗酒，而他的女友也欺騙了他」。

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等到時機成熟，娜塔莉真誠地向對方說：「你放了我，我只會說發生一場車禍，你現在可以讓我走。」綁匪答應了娜塔莉的要求，還親自開車載她回家。事後娜塔莉將這段驚險的過程在網上分享，「感謝上帝，讓我能擺脫這一切，除了手臂骨折和頭部受傷，我很好。」警方其後利用娜塔莉單車上的GPS找到綁匪的房子，並拘捕一名33歲的男子，正進一步調查。