拍《降魔的2.0》受傷終煞科　胡鴻鈞：不放棄，不妥協，不失盼望

29歲藝人胡鴻鈞（Hubert）早前拍無綫劇集《降魔的2.0》時，「吊威吔」期間不慎從高處墮下，頭部受傷入院，幸無大礙留院一星期續拍至日前煞科。他今日（30日）在Instagram發長文，透露《降魔的2.0》的拍攝期間的感想，感謝同劇演員同工作人員以外，又以「不放棄，不妥協，不要失去盼望的信念」自勉。

早前胡鴻鈞因拍攝《降魔的2.0》意外受傷，被逼停工。（胡鴻鈞Instagram圖片）

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胡鴻鈞在文中宣布《降魔的2.0》的拍攝終於完成，感謝各方的幫助和包容，「首先，我想謝謝劇組幕前幕後上上下下的演員和工作人員對我的教導和照顧，用你們的專業填補我的不足，辛苦了。然後，我也想跟你們說聲不好意思。臨近拍攝尾段發生了狀況，耽誤了劇組的完工時間，為大家帶來不便，抱歉了」。

他亦感謝為其受傷擔心的人，「謝謝探訪過我、傳短訊慰問過我、面對面拍拍過我、肩膊祝福我早日康復的每一位，你們給予了我很多的溫暖和關懷，陪伴我慢慢好起來」。

他在Instagram發長文，感謝各方的幫助和包容，又勉勵自己及他人別放棄。（胡鴻鈞Instagram圖片）

他表示在這段休息的日子思考了很多，整個人經過沉澱，領悟到身體健康的重要性，承諾日後會好好照顧自己，又感謝支持他的人令他無懼流言蜚語，有勇氣和力量前行，「我知道一切都不是理所當然，謝謝你們」。

胡鴻鈞不時在IG上為他人打氣。（胡鴻鈞Instagram截圖）

他更特別引用林書豪佈道會分享過的話：「在面對難關時，抱着『不放棄，不妥協，不要失去盼望』的信念」勉勵自己和他人，指這句話工作外也可用在人生，「不論身處什麼位置和局面，盡力而為，問心無愧就可以了」。

最後他指自己康復進度良好，基本上可全面回復工作，着大家放心，稱希望以更好的狀態再跟觀眾見面，「加油，我們一起加油！」。

（胡鴻鈞Instagram）