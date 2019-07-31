【好人好事】格仔舖老闆報答重病恩人　買斷對方存貨幫補醫療費

在艱難的時候總能見證誰是真朋友。一名售賣陀螺的格仔舖店主日前於facebook專頁發文，稱店舖多了其他貨品出售，原因是他得知一名曾幫助自己的行內前輩患上重病，遂購入對方所有玩具存貨，決定代為轉售以協助其醫療開支。店主特別提到，客人可按自己心意訂價，所有收入都會不扣成本轉交前輩的家人。

專門售賣陀螺的格仔舖「爆旋一格」店主Andy日前於專頁發文，稱將會為一名前輩義賣存貨。（fb專頁「爆旋一格」圖片）

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專門售賣陀螺的格仔舖「爆旋一格」店主Andy日前於專頁發文，稱初入行時遇上缺貨問題，一位前輩得知後「二話不說全數成本價讓給我解困」，他非常感激該前輩，並默默記着事件。近日突然從前輩的家人口中得知對方患病，情況嚴重正於深切治療部留醫，而其家人則因忙於照顧無法代為開店，加上醫療費用高昂，他決定免費借出舖內空間為前輩賣貨，同時購入其所有陀螺存貨，「預支點錢給前輩家人日常」。

Andy承諾該批貨品的所有收益將加10%轉交前輩家人。（fb專頁「爆旋一格」圖片）

Andy說，由於他對前輩的其他玩具貨品一竅不通，只能按網上大約價格為貨品訂價，並稱客人可自行訂價，按心中的價錢購買貨品，「少了我填補，多了我無言感激」，期望客人可「將愛傳出去」。Andy承諾前輩的所有貨品將不會扣除任何成本，全數再加10%轉送到前輩家人手中。他期望網民可代為廣傳消息，同時祝福前輩早日甦醒及康復。

網民看過帖文都深受感動，紛紛表示會到店購物支持，並為前輩送上祝福，「到店支持，人間有愛，更希望前輩及其家人安好」，「今日會到店支持，所有香港人，加油」。

（fb專頁「爆旋一格」）