【逃犯條例】近千人東區法院外風雨中聲援　同樣行動六四前夕都有

逃犯條例風波已經持續個多月，周日（28日）上環爆發激烈警民衝突，當中44人被控至少一項暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器，東區裁判法院今早進行第一次提訊，近千名市民冒住3號風球，在橫風橫雨下在法院外聲援。這似曾相識的畫面，1989年六四前夕曾出現，當年5月20日颱風布倫達襲港，4萬港人風雨不改，在8號風球下湧到維園集會遊行，翌日風球一除，全港即有過百萬人上街遊行，聲援內地民主運動，為香港首次歷史性的百萬人遊行。

1989年5月20日，4萬人無懼風雨，在8號風球下到維園參加集會，聲援北京學生民主運動。（支聯會圖片）

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1989年5月20日六四前夕，颱風布倫達吹襲本港，在清晨時分掛起8號風球，預計於下午5時最接近香港，當時成立不久的支聯會，決定繼續在傍晚6時於銅鑼灣維園舉行集會，聲援北京學生民主運動，大批市民風雨不改，無懼塌樹冧招牌，也坐地鐵湧到維園，最後在8號風球下，有4萬人出席集會，堅持捍衛民主。有份參與集會的市民表示，當年在維園一度水浸至小腿，甚至「對鞋倒得出水」，有人亦慨嘆當年即使有以萬計市民上街，「港英政府都唔會派『皇家警察』列陣對峙，而是讓遊行道路順暢無阻。」

翌日風球一除，全港即有過百萬人上街遊行，聲援內地民主運動，為香港首次歷史性的百萬人遊行，當時遊行路線由中環至北角，再轉入跑馬地馬場，歷時8小時到晚上十時結束。

45名在7月28日上環被捕人士，當中44名被控暴動罪，今日在東區法院提堂，近千名市民冒住3號風球下聲援。（資料圖片）

↓↓↓45名在7月28日上環被捕人士，當中44名被控暴動罪，今日在東區法院提堂，近千名市民冒住3號風球下聲援。↓↓↓

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30年後的今日，香港人繼續風雨中抱緊自由，面對惡劣天氣也絕不退縮，上環警民中 44人被控至少一項暴動罪，其中一人被加控襲警罪，另外一人被控以藏有攻擊性武器，東區裁判法院今早進行第一次提訊，近千名市民冒住3號風球，在橫風橫雨下在法院外聲援。從現場情況所見，即使市民穿上雨衣及擔起長傘，也不能抵擋風力，有人被吹至需紮馬才能站穩，亦有人全身被淋至濕透，但仍堅守在法院外。

↓↓↓ 近千人到東區法院外風雨中聲援，有網民說這是「風雨中抱緊自由」。 ↓↓↓

不少網民見狀紛紛提醒在場人士小心安全，「門口幾棵樹打風成日冧，要小心」，又不停為他們加油打氣，「我睇到唔止係一班手足，而係一種情操」。