【逃犯條例】市民背脊黐告示籲下周一罷工　網民讚和平得嚟好勇敢

反對修訂逃犯條例風波未止，繼周二（30日）市民自發進行港鐵不合作運動，近日網民呼籲下周一（8月5日）進行「全港三罷及七區集會」行動。部份支持行動的女士今早更以身體力行，於背脊貼上手寫告示遊走街頭，希望獲更多人響應。有網民大讚她們夠勇敢，更稱人美心更美，「睇背影都覺得係靚女」。

網民表示今早於牛頭角地鐵站發現一名長髮少女穿黑衣，更目擊她背上貼着手寫告示，呼籲市民參與下周一的「三罷」行動。（fb群組「香港突發事料報料區」圖片）

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有網民於facebook群組「香港突發事料報料區」上載相片，表示今早（31日）於牛頭角地鐵站發現一名穿黑衣的長髮少女，背上貼着手寫告示遊走街頭，成為「人肉流動廣告牌」，標語內容呼籲市民參與下周一的「三罷」行動：「每天也為香港痛心流淚，5/8我們一起罷工可以嗎？」

樓主大為感動，更好心提醒該少女：「小姐，你個手袋打開咗。」網民紛紛留言表示支持，「好感動」、「唔見樣都知係靚女」。更有男網民笑言想認識她：「求正面」、「我留個電話畀你，你唔夠錢我可以請食飯」。

有網民乘搭港鐵回家期間，於車廂發現一身穿黑衣及戴頭盔的少女亦在背上貼着手寫告示，諷刺部份市民認為不合作運動「阻住自己返工」。（fb群組「香港突發事料報料區」圖片）

天文台今午發出8號颱風訊號，不少市民趁「轉波」前已提早下班趕回家。有網民乘搭港鐵期間，同樣於車廂發現一身穿黑衣及戴頭盔的少女，在背上貼着手寫告示，內容諷刺部份市民認為不合作運動「阻住自己返工」，「咁鍾意返工，8號風球請你一定要返工」。

但有網民仍認為近日連串地區不合作運動確實帶來影響，「手停口停呀，有啲人真係要返工養家」、「唔返工邊個養我」，部分網民隨即反駁：「返少一日唔使死」、「都係阻一陣啫，早啲出門口咪得」。

雖然有人批評，仍有大批網民力撐少女勇於表達訴求，更稱是和平示威的表現，「年輕人加油」、「辛苦晒，八號風球都要做流動廣告牌」、「其實好有效，一定有唔少人見到」。

（fb群組「香港突發事料報料區」）