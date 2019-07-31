【逃犯條例】無懼打風！市民奮力堅守觀塘連儂牆　網民大呼超感動

熱帶風暴韋帕迫近，天文台今日（7月31日）下午1時40分發出八號東北烈風或暴風信號，大批市民提早下班趕回家。有網民今午時分經過觀塘連儂牆附近，發現有2名年輕男士有家不回，在風雨下保護連儂牆上的所有便條紙及其他紙張，連樓主及其他網民亦被此一幕感動，「唔好俾雨淋病」、「走啦，爛咗咪再整過」。

Ivan表示自己下班經過觀塘港鐵站附近的連儂牆，發現有2名年青男士即使橫風橫雨仍沒有撐傘，反而不斷整理牆上的便條紙及其他貼着的單張。（網民Ivan授權圖片）

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網民Ivan於facebook群組「香港人連儂牆」上載相片，表示自己下班經過觀塘港鐵站附近的連儂牆，發現有2名年青男士即使橫風橫雨仍沒有撐傘，反而不斷整理牆上的便條紙及其他貼着的單張。

Ivan目擊此幕即表示心痛：「啱啱收工，見到2個年輕人喺八號風球下盡力保護連儂牆，真係感到唏噓……」他回覆《香港01》查詢時表示，當時因為朋友正等候，所以很快就離開了，並未有親身向兩名男士道謝，但他坦言目擊此情此境，心裏非常感激年輕人近日為香港的付出。

不少網民留言力讚兩位男士的熱心行為，但同時又感到心痛，「保重身體呀」、「返屋企啦！路還很長，冇咗咪再整過，精神不死！」、「 風雨吹爛我哋可以再貼返」、「連儂牆講緊嘅係方便、隨心同機動性！價值觀一定要守，但一塊死物不需要太執着去守，冇咗咪再貼過」。

（fb群組「香港人連儂牆」）