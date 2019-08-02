【8.5罷工】4男長沙灣默跪3小時籲響應　拒街坊提供軟墊、椅子

反對修訂《逃犯條例》風波持續，不同界別人士包括醫護界、金融界及公務員等最近自發舉行集會表達訴求，更有網民呼籲下周一（5日）全港罷工，獲不少市民支持。 繼「流動廣告牌」後，部份市民昨晚（1日）更身體力行，自發在長沙灣港鐵站外手持紙牌默跪，呼籲更多市民參與罷工。有網民當時目擊情況，指該4名年輕人足足跪了3小時，其中一位體力不支累倒，但休息未久又再默跪，樓主亦表示非常心痛。

有網民表示於長沙灣港鐵站C出口外目撃4名年輕男士手持紙牌默跪，呼籲市民下周一參與罷工。（fb群組「長沙灣街坊」圖片）

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該網民昨晚於facebook撰文，表示於長沙灣港鐵站C出口外目撃4名年輕男士手持紙牌默跪，呼籲市民下周一參與罷工。樓主指，他們由晚上6時多開始進行默跪，期間有經過的街坊不忍他們辛苦，陸續提供厚毛巾墊膝、買水及食物、甚至拿出椅子供休息，但4名年輕男士仍一一拒絕。

樓主續指，其中一名年輕男因為未有進食就默跪了3小時，突然體力不支累倒，但休息不久又開始默跪。（fb圖片）

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樓主續指，其中一名年輕男因未有進食，默跪足足3小時後體力不支累倒，但休息不久又開始默跪。樓主目到此情此境慨嘆：「年輕人為咗一絲香港嘅希望願意奮鬥到呢一個地步，咁我哋呢？」他續指：「我雖然唔認同爭取市民支持需要卑微至此，但我會永遠企喺呢位年輕人嘅一邊。香港人，加油。」

4名男生默跪引起網民熱議：

不少網民留言稱最近看見年輕人的堅持，亦非常動容，「非常多謝你們無私的奉獻」、「年輕人、香港人加油」、「加油，但都要保重身體，條路仲好長」、「太感謝你們對香港嘅愛同熱誠」。

（facebook）