黃大仙紀律部隊宿舍高空擲物　網民重溫《警訊》舊片斥知法犯法

黃大仙昨晚發生警民衝突，有市民一度包圍黃大仙紀律部隊宿舍，其間大廈內不時有人從宿舍單位向親仁街高空投擲「水彈」及玻璃樽等物品，令市民與宿舍住戶爆發衝突，防暴警員到場舉黑旗及多次施放催淚煙驅散巿民。 黃大仙紀律部隊宿舍疑有高層單位住戶向聚滿人群的地面投擲物件，不少網民徹夜觀看直播片段，直斥有關舉動十分危險，如同企圖謀殺。有網民翻出2017年引起熱議的《警訊》模擬高空擲物案件的片段重溫，質疑住有包括警員家庭的紀律部隊宿舍，竟有人知法犯法。

黃大仙紀律部隊宿舍居民用雨傘攻擊示威者。（鄭子峰攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

高空擲物違法是常識，但凌晨黃大仙衝突中，一名疑為紀律部隊家屬的中年男子於天橋上追打一名青年，市民見狀不滿，追趕涉事男子至黃大仙紀律部隊宿舍，雙方在宿舍門口口角。有宿舍住戶以電筒照向宿舍外市民，其間有人疑於高層單位持續向親仁街方向高空擲物，物件包括玻璃樽及裝有液體的膠袋等，幸未有人被正面擊中，否則嚴重者可以致命。地面巿民怒斥擲物行為是想殺人，有人不斷向宿舍內的住戶喝罵，又用鐳射燈射向懷疑投擲物品的單位，其間未見警方到場調查擲物事件。

多間傳媒拍攝到高空擲物的畫面，網民即翻出前年曾引起網民熱烈討論的一段《警訊》模擬案發片段，重溫《警訊》御用奸人「堅哥」與女兒爭吵期間，接連擲物出窗外洩忿，不慎擲中其心儀女婿阿明，以及女兒真愛尖頭仔的爆笑故事。

堅哥（左上） 介紹阿明（右上）給女兒Toby（左下）認識，希望兩人交往，但Toby反應冷淡，惹得堅哥大怒，氣氛尷尬下阿明奪門而去。（《警訊》截圖）

該段《警訊》模擬片段講述青年「尖頭仔」Kelvin與堅哥女兒Toby熱戀，卻被拜金的堅哥嫌棄其收入微薄欲棒打鴛鴦，喝令Toby與Kelvin斷絕來往，令Toby在窗邊晾衣時不慎將衣服掉到樓下。此時畫面一轉，警員梁皓妤現身提醒市民，隨意高空擲物屬違法。及後堅哥帶同朋友阿明回家，向Toby介紹時指阿明住半山5,000呎豪宅、家財萬貫，要求Toby與阿明交往。

不過心有所屬的Toby表示晚上已與Kelvin有約，阿明感到尷尬之餘奪門而去，堅哥則惱羞成怒，喝罵Toby並擲物出窗洩忿，不料擲中在樓下等候Toby的Kelvin。

Toby不肯與Kelvin斷絕關係，令堅哥擲物洩憤，意外撃中阿明與Kelvin。（《警訊》截圖）

剛剛下樓的阿明見Kelvin中「頭獎」倒地，隨即上前視察情況，不料亦被堅哥再擲出的首飾盒撃中頭頂，與Kelvin雙雙倒地，呼應Toby不慎將衣服跌落街的意外，帶出高空擲物危害巿民生命的重要訊息。

網民直指該段情節爆笑、後果嚴重的片段令人印象深刻，沒料到現時重溫卻變得荒誕，「而家睇就笑唔出喇」、「擲嗰個無睇過段片？」；亦有網民指居於紀律部隊宿舍內的不少是警察家庭，質疑有人知法犯法，呼籲市民繼續跟進，「黐線！高空擲物犯法都做？掟中咗會死人㗎！」、「市民見到有人犯法要報警呀（如果無cut你線的話）」。