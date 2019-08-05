熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士　司機稱太暴露拒登車

熱浪侵襲歐洲多國，就連北歐國家亦都「夏日熱辣辣」。瑞典有女子因為高溫而換上清涼穿着出街坐巴士，但被司機指她的穿着太暴露拒絕她登車。女子覺得十分憤怒，之後在社交媒體上分享事件，引來極大回響。涉事巴士司機現時已經被停職，公司總監就澄清女子的衣着沒有問題。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

亨斯臣（Amanda Hansson）上月底以清涼衣着上巴士，但被司機拒絕登車，令她覺得十分憤怒。（facebook「Amanda Hansson」圖片）

+ 2

瑞典南部城市馬爾默（Malmo）在上月底受到熱浪侵襲，氣溫高達攝氏27度，而根據網上資料該市過去7月平均氣溫最高只有22度。19歲的亨斯臣（Amanda Hansson）便穿起熱褲及露臍小背心出街，讓自己可以涼爽一點。當她打算登上一部巴士的時候，卻被司機截停，對她說「你的衣服太暴露了」，阻止她登車。

亨斯臣認為在如此高溫之下，她的衣着絕對沒有問題，當面嚴厲地批評了司機。她之後在facebook上的發文就提到，「我真的很憤怒，我只想大叫及哭」，「我想問這是什麼樣的性別歧視？我這輩子未試過這樣被人羞辱過！」

涉事巴士公司總監指出，亨斯臣（Amanda Hansson）的衣着沒有問題。（facebook「Amanda Hansson」圖片）

有關注女性身體被侮辱的組織就質疑，「什麼東西讓巴士司機有權決定女性的衣服是否合適？」他們亦對當時亨斯臣當時的表現合理，更希望所有女性遇上同樣情況都可以這樣做，因為「這是我的身體」。

受聘於Skånetrafiken的司機據知已經被停職調查，而公司總監Linus Erixon就在Twitter上回應事件，「有些問題發生了」，澄清穿上熱褲及小背心登車沒有問題，又指司機背後沒有政治或宗教原因。該公司亦在網頁上提到，未有政策規限女性的衣服。

（綜合）