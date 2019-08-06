【8.5罷工】催淚彈湧入屋主人哭訴愛貓流淚　網民：浪浪點算？

有市民昨日（5日）發起「三罷」行動，並於七區集會，其中有示威者入夜後轉戰深水埗警署外，防暴警一度在民居附近施放催淚彈。有寵物主人昨晚在facebook群組貼出照片，指催淚氣體飄進屋內，令愛貓流眼淚。網民看到照片都替貓咪心痛，又指「好擔心街上浪浪安全」。有執業獸醫則表示，催淚彈會引致寵物呼吸不順、雙眼受刺激等不適，建議可用已消毒生理鹽水或者蒸餾水沖洗。

有寵物主人昨晚在facebook群組貼出照片，指催淚氣體飄進屋內，令愛貓流眼淚。（fb「天下貓貓一樣貓群組」截圖）

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有居於深水埗的寵物主人昨晚在「天下貓貓一樣貓群組」發文，指「啲催淚彈谷上嚟，搞到我忌廉（愛貓）流淚」。從照片可見，貓咪半瞇起雙眼，滿眼淚水，主人約一小時後更新帖文指催淚氣體已散去，「主子好多了，願街上浪浪平安」。

照片觸動不少愛毛孩之人，「我睇完貓貓喊，原來自己眼淚都流緊」、「好可憐，嚇親主子了」，亦有網民指自己主子都有類似情況，感嘆「屋內嘅貓都仲可以救佢，如果浪浪食到催淚彈會點？」。

↓↓↓ 獸醫建議 ↓↓↓

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有執業獸醫在個人專頁「獸醫姐姐」提醒，若寵物遇到催淚彈，主人要注意的事情。她指催淚彈會引致寵物呼吸不順、雙眼及鼻孔呼吸氣道受刺激不適，若寵物本來有阻塞性呼吸氣道疾病，催淚彈會令病情惡化，甚至帶來生命威脅。如果寵物呼吸順暢，主人則可以使用已消毒生理鹽水温柔地沖洗寵物眼睛，把眼睛內的化學品洗走，但注意沖洗時要把寵物的頭傾側到一邊，以防染有化學品的污水滴到寵物。

「獸醫姐姐」接受《香港01》訪問指，若寵物用口呼吸數分鐘後，情況轉差，甚至舌頭轉紫色，就不能再延誤診治，要盡快到就近診所求醫。她亦指，昨日收到很多客人查詢催淚彈對寵物的影響，因而列出數點注意事項。