Long D男友經濟不穩　台女猶疑應否結婚：憂他沒有能力養家

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位姊妹，婚姻並不是「要麵包」或「要愛情」的選擇。我曾經跟一個想要離婚，對方不答應的人說過一段話：「除非她犯了很大的錯誤，而且你不曾在婚姻中犯過很大的錯誤，否則你當年怎麼讓她點頭結婚，你現在就應該想辦法讓她點頭離婚，不是嗎？難道你相信，如果當年你使用現在逼迫她的手段，她會願意跟你結婚嗎？」

當然，我講這段話，基本上都無效。他們通常會認為，這個現在他非常想分開、超級不想見到他、曾經在一起十五年、有過兩個孩子的爛人或賤人，如果殺人不犯法，他會毫不猶豫的讓她去。Well，這麼多年一場、只是夢一場、簡直惡夢一場。他會認為，他終於醒過來了，彷彿過去都不算數一樣。

律師呂秋遠提醒女事主，婚姻不是「要麵包」或「要愛情」的選擇題。（《婚姻合伙人》劇照）

結婚對象一定要「攜手一生」？

欸，我知道你要跟我談結婚，不是談離婚，也不想成為我的客戶。但是，我問你，為什麼你會覺得，你現在決定結婚的對象，一定要「攜手一生」？這個答案不知道有沒有嚇到你，可是，人是會變的，沒有人可以確定，現在這個讓你安心自在的人，以後會不會辣手摧花，拉著你的頭髮拖行，接著踢你兩腳。或者是，這個經濟狀況不怎麼樣的人，未來會不會有了錢以後，有小三四五六。

你不知道，真的。因為連他自己都不知道。

所以，別去煩惱這些事情了。當下你愛他，那就去吧！（其實是我也沒辦法阻止你）你唯一需要做的事情，就是好好經營這段婚姻，因為婚姻不會自動導航，也無法自我療癒，而且你能做的，只有那百分之五十。如果，我是說如果，他未來不願意把另外的百分之五十填滿，那就算了，結束這段婚姻就好。離婚並不是可恥的事，可恥的事是對自己不夠好，因為你的人生只會有一次。

呂秋遠認為婚姻中雙方都應該保有自我與獨立經濟，認為只要女事主沒需要拿錢「支持」男方的未來，便可以接受。(《婚姻合伙人》劇照）

他讓你安心自在就好

雖然我很擔心你的遠距離戀愛，因為突然從遠距離跳到婚姻，這會是一個非常、非常冒險的決定。但如果你已經下定決心，那麼現階段，他讓你安心自在就好了。至於經濟問題，只要你沒有拿錢出來「支持」他的未來，我都沒有意見。在婚姻裡，你們都應該保有自我，不論是經濟或是個性，你要過得比婚前好，事業、家庭、心情都是，因為這段契約應該是用來協助你的人生更好，同時還有他的。同時，請把這段關係視作契約，可以是一年、三年，或是永遠。但是當契約有狀況，不要過於執著，放棄也是一種勇氣。

別把自己的能量虛耗在為什麼要選擇他，而是記得他的好，然後一起去經營未來。其他的部分，未來會給你答案，而你會做出選擇。

祝福你。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）