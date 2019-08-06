【一周星座運勢】巨蟹事業終「捱出頭」　雙魚戀愛關係更進一步

本周重要星象：太陽、金星位於獅子座，木星位於射手座，太陽、金星和木星的三合相位意味著你將會更加自信，有更多的表達慾，你更加願意表達出你的所想所求。這個和諧的角度會增強你的自我意識，這一周在工作規劃、自我管理、溝通等方面會有不錯的表現。同時金星和木星的角度意味著這將是浪漫的一周。

本周木星也將開始順行，順行的木星將帶來好運，和順行到獅子座的水星一起給你帶來巨大的能量。對於之前被擱置的問題，在本周處理將給你一個滿意的結果。本周將是一個新的開始。