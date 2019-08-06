【一周星座運勢】巨蟹事業終「捱出頭」　雙魚戀愛關係更進一步

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本周重要星象：太陽、金星位於獅子座，木星位於射手座，太陽、金星和木星的三合相位意味著你將會更加自信，有更多的表達慾，你更加願意表達出你的所想所求。這個和諧的角度會增強你的自我意識，這一周在工作規劃、自我管理、溝通等方面會有不錯的表現。同時金星和木星的角度意味著這將是浪漫的一周。

本周木星也將開始順行，順行的木星將帶來好運，和順行到獅子座的水星一起給你帶來巨大的能量。對於之前被擱置的問題，在本周處理將給你一個滿意的結果。本周將是一個新的開始。

太陽、上升星座均需參考：校園之人主要參考太陽；社會之人主要參考上升。

白羊座、金牛座、雙子座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓

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巨蟹座、獅子座、處女座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓

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天秤座、天蠍座、人馬座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓

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山羊座、水瓶座、雙魚座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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