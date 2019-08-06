【8.5罷工】防暴警大埔對空馬路廣播　網民覺得好奇怪

反《逃犯條例》修訂運動全港遍地開花，金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田和荃灣等7區昨日（5日）下午1時開始罷工集會，之後多區有堵路衝突，衝突至凌晨大致平息。有網民拍到大埔的清場片段，指約一時許當示威者散去後，警察對着空盪盪的馬路，仍高舉黑旗推進及以喇叭廣播，命令在場人士立即離開，但片中十字路口空無一人，不少網民大感驚訝，指農曆七月「真係睇到果啲嘢」。不過亦有網民表示或因拍攝角度問題，「可能影唔到呢」、「再遠啲可能有人」。

防暴警察在十字路口其中一面，高舉黑旗推進。（大埔fb圖片）

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昨日（5日）有網民在facebook群組上載警方在大約凌晨1時大埔清場的片段，片中顯示所有示威者已散去，防暴警察在十字路口其中一面，高舉黑旗，並以喇叭廣播指「在場的人士，你哋正在參與一個未經准許的非法集結，嚴重影響公眾安寧，影響附近居民的生活，我命令你哋立即離開，否則警方將採取拘捕行動」，但影片所見他們前面的馬路上並沒有任何人。

有網民稱「完全唔知佢哋同邊個講嘢？」，亦有人笑言非常靈異，「農曆七月啊」、「警察係咪個個有陰陽眼？」，亦有居民質疑是視覺效果，「唔通係拍戲？」，又指半夜大聲廣播，反而變擾民。

上周日（4日）亦有市民上載影片，可見一隊防暴警察在西環對着沒有人的馬路叫喊，有旁觀路人稱「都無人」、「無人呀sir」。

警察對着空盪盪的馬路，仍高舉黑旗推進。（大埔fb圖片）

【8.5罷工】大埔衝突圖片↓↓↓

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【8.5罷工】各區集會圖片↓↓↓

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有網民指同樣情況警方在早前西環、觀塘等地區進行行動時也曾出現，當時同樣黑人問號。對於被指在沒有人的街道上放催淚彈，影響居民，警方今日在例行記者會指不希望在民居放催淚彈，但當示威者去該處「搞事」，他們只好到該處，「唔係我哋想去個區」，惟沒有回應為何街道上沒有人時仍作出行動。