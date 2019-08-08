業績未達標遭懲罰　員工排隊食泥鰍飲雞血　無良老闆：佢地自願㗎

貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣一間建材公司近日為懲罰業績未達標員工，竟要求他們生吃泥鰍和飲雞血，不少員工吞下後立即嘔吐，然而公司老闆事後卻堅稱「大家都是自願吃的」。

網上曝光片段中，多名員工分站兩旁，一名頸上掛着哨子的高層從膠桶內拿出一條條生猛泥鰍，分派到員工手上；隨後哨子響起，員工紛紛將泥鰍放進口中，有人用力咬斷，也有人一口吞掉，而鏡頭外則傳來喊叫聲：「必須咬斷！」員工吃下生泥鰍後都一臉痛苦，甚至馬上嘔吐，然而過了這一關，他們還要當眾飲雞血。

網民紛紛留言稱「根本沒可能是自願的」、「現在的人被錢害成這樣」、「真的是不怕禽流感和寄生蟲啊！」、「這還把人當人嗎？」、「天哪，哪個公司這麼兇殘」、「公司領導是禽獸，懲罰員工吃泥鰍。這些員工也是軟弱，任憑禽獸差遣」。

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當局派員介入調查

涉事建材公司老闆聲稱，片中員工都是一些業績未能達標的店舖負責人，全都是自願參與，沒有被迫。他又謂，這個懲罰活動是培訓機構提出，之後將與有關方面協調，會考慮以更文明的方式取代這項懲罰。有關培訓公司就強調，當日的活動是由培訓老師帶頭先吃，然後其他人仿效，「以前也搞過這類活動，吃過苦瓜這類東西，都是為了刺激（員工）達成業績」。

獨山縣人力資源和社會保障局周三（7日）表示，根據《勞動法》第96條的規定，用人單位不得有侮辱或體罰勞動者的行為。目前當局已派出監察大隊到該建材公司進行調查，並會盡快公佈調查結果。