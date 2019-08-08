精靈系美女曝光！Chuu德籍模特兒Chole完美身形加金髮碧眼無得頂

能夠當上時裝公司的模特兒，樣子身材當然有保證。韓國牌子Chuu的一名德籍模特兒Chloe就在網絡上爆紅，皆因她除了身材比例完美，擁有典型的歐洲人標緻樣子之外，其精靈系氣質令所有人都感到驚艷，再加上韓系化妝完全是無懈可擊。Chole支持者眾，在instagram有超過57萬名粉絲，她的照片所有都會得到粉絲留言激讚，說「絕世美顏」、「太美麗了」、「真可愛」。

Chole是德藉混血兒，現在是韓國公司Chuu的模特兒。（ig「chuu__chloe」圖片）

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21歲的Chole於1998年出生，本身是一名混血兒，由於她現時主要在韓國發展，所以就改了一個「金愛蘭」的韓文名字。在Chuu多名模特兒之中能夠如此突出，當時有特點，Chloe最標誌性的首先當然是金髮碧眼，而高挺的鼻子及深刻的眼睛輪廓亦令不少人着迷。Chole身形十分纖細，即使只有1.66米高，在視覺上仍然可以呈現到高挑的感覺。

身為模特兒的Chole，穿什麼衣服都十分好看。（ig「chuu__chloe」圖片）

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有網民表示，Chole差不多所有類型的衣服都可以穿得很好看，絕對是一名很好的模特兒，又相信關鍵是其樣貌和完美的身形比例。即使撇開外表討論，精靈系氣質就令她即使裝出冷酷的表情，仍然可以觸動人心！

（綜合）