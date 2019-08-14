秘魯情侶天橋擁吻失平衡　雙雙墜下慘死

秘魯庫斯科（Cusco）近日發生一宗罕見愛情悲劇，34歲女子埃斯皮諾薩（Maybeth Espinoz）與36歲男友比達爾（Hector Vidal）在一座天橋上擁吻，女方坐在欄杆上，雙腿緊夾男友，豈料突然失去平衡，結果雙雙從天橋墜下，埃斯皮諾薩送院途中身亡，比達爾抵達醫院不久後亦告不治。

事發在本月3日，閉路電視拍到埃斯皮諾薩和比達爾凌晨離開夜店，然後徘徊在附近的伯利恆大橋（Bethlehem Bridge），情到濃時擁吻，埃斯皮諾薩當時用雙腳緊緊夾住男友；豈料突然失去平衡，雙雙往後翻，從15米高的大橋墜下。

有目擊者立即召來救護車，可惜埃斯皮諾薩送院途中已告身亡，比達爾頭骨骨折，被送入深切治療部不久亦告不治。

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報道指出，埃斯皮諾薩和比達爾生前均是爬山好手，最近才遷居當地並任職導遊，兩人的遺體已被送返秘魯北部的安卡什（Ancash）。

事後，秘魯山地導遊協會（Association of Mountain Guides in Peru）在Facebook上悼念二人，「這對我們來說是巨大的損失，比達爾為人很好，我們將會非常懷念你對協會的貢獻，長存在我們心中」。