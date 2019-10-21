10大原因折解點解父母有病唔肯睇醫生　良好意願易變情緒勒索

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

孩子你好，我們先來聊聊你媽可能的想法。

爸爸或媽媽，在我們漸漸年長，他們慢慢年邁之後，對於自己的身體狀況，不是那麼容易面對，基於我長年跟自己父母交手的經驗，大概有幾個可能性：

1.不想讓你擔心。

孩子，媽媽只是不想讓你擔心，因為如果檢查出什麼，那豈不是會讓你想很多？所以媽媽寧願不要去檢查，不知道結果，你就不用擔心了。

2.不願面對現實。

檢查出來又怎樣？如果真的問題很嚴重，那麼我該怎麼辦？你們又該怎麼辦？如果不知道，那麼我們就都不用面對該怎麼辦了。

3.自我感覺良好。

沒問題，媽媽身體很好，只是有點不舒服，吃點成藥就好了。

不少父母是為免子女擔心而不肯看醫生，但律師呂秋遠認為這種做法易變成情緒勒索，病情惡化更會令子女更疲累。（《Go Back 夫婦》劇照）

4.自覺無藥可救。

都這麼老了，也活夠本了，反正人不是都要死？如果檢查出來是癌症，也是沒救，何必檢查？

5.害怕麻煩別人。

生病以後，要麻煩晚輩幫忙，可是孩子都很忙，這樣麻煩孩子實在很不好意思。

6.情願自暴自棄。

反正孩子也不乖、老伴不體貼、親戚沒往來，如果就這樣生重病，那就算了。反正我沒病，他們也不會關心我。

呂秋遠指擔心醫治癌症費用高昂，亦是父母有病亦不願做檢查的原因之一。（Gettyimages／視覺中國）

7.擔心花錢浪費。

如果確認是癌症，自己也沒有剩下多少錢，治療的費用又很貴，要晚輩出錢也不好意思，還要增加孩子負擔，倒不如不知道比較好。

8.希望不藥而癒。

如果不知道，說不定病會自然好。只要照顧好自己身體，病應該就會慢慢好。不是聽說有人得癌症，吃了健康食品就好了？

9.不知省時了事。

生病這種事，不知道比較好，也不用去醫院治療，誰知道誰痛苦，所以不知道也是一種幸福。

10.相信傳統迷信。

很多人沒病，到醫院檢查以後就一身病。醫生本來就是要告訴我們有病，才有錢賺，不是嗎？小病到醫院，都會看成大病，師父應該就可以為我祈福了。

呂秋遠呼籲為人父母不要為了逞強而諱疾忌醫，否則只會讓子女徒添擔心。（《Go Back 夫婦》劇照）

父母要將心比心

好的，看完這十點了嗎？一般來說，長輩的想法，不外乎是這幾點的排列組合而已，他們經常自以為這樣很體貼，但是卻反而會造成孩子的困擾。一不小心，還會演變為情緒勒索。

「媽，你要去檢查身體啦！」

「檢查有什麼用？去檢查你們也不會比較孝順。死一死不是比較輕鬆嗎？」

這種對話，經常會出現在八點檔父母子女的日常生活裡。

所以，親愛的父母，請你們不要逞強了。你不去看病，孩子會更擔心，因為不知道發生什麼事。不面對現實，現實就會逼你面對。自我感覺明明就不良好，何必假裝自己很好？生病這種事，早期發現早期治療，越早處理，越容易治癒。至於麻煩孩子，現在不麻煩，以後更麻煩。自暴自棄不能解決問題，當臥病在床時，才是久病床前無孝子。現在花小錢，以後就不用花大錢，照顧身體的錢不是浪費，因為錢再賺就有，但是身體壞了很難維修。心病或許可以不藥而癒，但是癌症不可以相信偏方。身體是最誠實的，也不會讓你草草了事，現在你虧待身體，以後身體就會虧待你。最後，即使把賓利捐給師父，他也不能拯救你。

這位媽媽，如果你還有耐心看到這裡，請你要記得，好死不煩，煩的是歹活。當我們老了，不能保證自己一定會在睡眠中死去，但是起碼可以不要讓自己活在維生器材的惡夢裡。請你將心比心，如果兒女不願意去看醫生，你會煩惱嗎？

如果會，你為什麼要把悲傷留給自己？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）