花光身家創業致露宿街頭　21歲澳男不放棄花4年成百萬SEO公司CEO

就算面對多大挫折，甚至看不到出路，但只要堅持一定會成功！澳洲墨爾本一名21歲年輕企業家，16歲時曾創立搜索引擎優化（SEO）公司，惟經營不善導致公司倒閉，更蒸發全副身家，令他無家可歸，只能露宿街頭。經過一年多的非人生活，他在2017年重整旗鼓，「繼續發夢」終成為企業CEO，現公司市值約150萬澳元（約796萬港元），他分享5點成功之道，包括不穿西裝上班、每日睡最少8小時等。

21歲年輕企業家桑德斯曾露宿街頭，最後花4年成為市值百萬SEO公司CEO。（Harry Sanders IG圖片）

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21歲年輕企業家桑德斯（Harry Sanders），自小對SEO深感興趣，在16歲時首次創立SEO公司「Studiohawk」，並把大部分金錢投放在電腦零件上，惟因經營不善，創業首年身家便極速蒸發，加上家人無力支持，僅得17歲的桑德斯流浪街頭，曾睡在天橋底及寄宿朋友家中。

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他憶述第一晚流浪街頭的感覺最差，「我不知可以去哪裏，頭幾晚都睡在天橋底，也不敢向人求助」，他又指因為露宿者有不同「地盤」，所以一開始也遇到不少麻煩。肚餓時，他會到快將關門的食店，詢問可有賣剩的食物，他亦感激大部分店員也願意幫忙。

桑德斯分享5大成功秘訣：

然而，流浪街頭未有令桑德斯放棄夢想，他利用過往所學的SEO技巧，尋找舊客戶，被多次拒絕後，桑德斯終憑出色的SEO技巧獲取客戶信任，收入開始變得穩定，在2017年更重開SEO公司「Studiohawk」，至翌年已增加100名新客戶，包括Officeworks等大客戶。

桑德斯的公司現市值約150萬澳元（約796萬港元），團隊共有11人，上月更在英國倫敦開設分公司。桑德斯坦言如果沒有露宿街頭，便不會有如此大的動力渴望成功，「我有熱切的決心，因為我知道一旦失敗，就沒有任何後備方案」，亦認為過往的刻苦生活，訓練他極速成長，成為堅毅不屈的人。

在短短4年由露宿者變成市值百萬的科創公司CEO，桑德斯分享5大成功秘訣：

1.穿着舒適為主，不用倚靠西裝

桑德斯認為最重要穿出自己風格，即使是出席會議或留在公司，他打扮以舒適為主，他稱自己只有21歲，如果穿上昂貴的名牌西裝可能令人有錯覺。

2.每天至少睡8小時

桑德斯強調不能為生意犧牲睡眠時間，並舉例稱不少人認為工作到深夜才是成功關鍵，「但如果精神不佳，根本不能好好做生意」，他又透露自己每日至少睡8小時，「這才能保持最佳狀態」，提醒大家不要再凌晨3時還在檢查電郵。

3.多看相關書籍及雜誌，會得到新視角

4.好好投資在自己身上，削減多餘開支，把餘下的金錢幫助自己及業務增長

5.薪水是你的目標；如果你經營生意為賺錢，你永遠不會成功

（綜合）