台爸年薪50萬拒付家用　妻供樓養子女還被寸：薪水少就認份一點

男人是一家之主的想法雖已過時，但有工作應幫忙養家也算合情合理。台灣一名網民在facebook群組抱怨，長年在內地工作的爸爸，回台休息時，竟因為媽媽忘了買他的便當而失控罵人，怪責買的便當太貴，更揶揄媽媽月薪只有6萬台幣（約1.5萬港元），「薪水那麼少就給我認份一點」。網民大呻爸爸的年薪達200萬台幣（約50萬港元），但從來沒出錢養家，媽媽負責供樓和子女生活開銷，每個月捉襟見肘。許多網民質疑事件並不單純，認為他的爸爸可能在內地包養小三，「大陸那邊一定有女人，我爸也是這副德性」。

台灣網民的父母因便當問題吵起來，父親竟揶揄撐起整個家的媽媽「薪水低」。（資料圖片）

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樓主在fb群組「爆怨公社」發文，他的爸爸從內地出差回家，會在家裏休息一星期，有天晚上媽媽打了多次電話給他，但爸爸顧着看抖音，直接將電話掛掉。媽媽見找不到人，就以為爸爸已經買了東西給家人吃，就只買了自己的便當。回到家後爸爸非常不滿，指媽媽只考慮到自己，沒買東西給家人吃。

媽媽還擊指已打多通電話，而且爸爸有手有腳可以自己出門買，「要是我加班你們是不是會餓死在家裏？」這時爸爸開始失控，罵媽媽買的便當要70台幣（約17港元），「你知道西安一碗才45塊（約11港元）嗎？」自稱每個月3餐加起來才花不到1萬台幣（約2500港元），「你每天都吃那麼貴，薪水那麼少就給我安份點」。

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有留言叫樓主要支持媽媽，因為她已經撐起了整個家。（示意圖／資料圖片）

樓主交代指，媽媽月薪約6萬台幣（約1.5萬港元），而爸爸年薪達200萬台幣（約50萬港元）。其實以台灣物價水平來說，媽媽的薪金並不低，但她的全部薪水都用來養家，家裏的水電煤，子女的生活費，甚至供樓，都是媽媽獨力支付，每個月基本沒剩。爸爸就一直強調自己節儉，但賺到的錢只是拿來交自己的卡數和保險費，其他一塊錢都沒出過，「根本是想錢想瘋了吧？」他更質疑爸爸現在回家只是想找優越感，根本不是想家。

網民紛紛炮轟樓主爸爸不養家卻想當大爺的行為，又認為他的錢都花在酒店和直播課金上。然而，大量留言均質疑他的爸爸很可能在內地有小三，「我懷疑爸爸故意吵架的動機」、「不是嚇人，這種九成有小三」，只是在找機會和媽媽離婚。有人告誡樓主，這時候子女一定要支持媽媽，「你媽一個人已經撐起這個家了」。

（facebook群組「爆怨公社」）