衣服掛屋外疑沾催淚彈　7個月大BB穿後全身紅腫　醫生教咁做…

反《逃犯條例》修訂運動持續，多區曾發生警民衝突，警方多次發放催淚彈，並在例行記者會承認曾使用過期催淚彈，雖然警方表示過期催淚彈不會對公眾構成更多危險，但有媽媽今日在社交網站表示，警察早前在深水埗家附近放催淚彈，衣服疑因剛好掛在屋外，僅得7個月的兒子穿上該衣服後皮膚敏感，全身紅腫。皮膚科醫生史泰祖指，催淚彈的化學物質可能殘留在衣服上，保障起見最好先洗一次再穿。

從該名媽媽貼出的圖片可見，嬰兒胸口至大腿的位置都出現大面積紅腫。（受訪者提供照片）

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該媽媽今日在facebook發文指，上周日警察在她家附近放催淚彈，7個月大兒子的衣服晾在屋外，結果「今日一着衫仔仔皮膚就發到咁」，質疑催淚彈的化學物質令仔仔皮膚敏感。從她貼出的圖片可見，嬰兒胸口至大腿的位置都出現大面積紅腫，該名媽媽表示，仔仔之前沒有任何敏感問題，質問「政府過期催淚彈真係對市民身體無害？」

該媽媽事後帶兒子去看醫生，醫生指有機會是催淚彈造成，因為手腳位置沒有紅腫，只有穿衣的位置敏感，她指為兒子洗了4次身後已退紅。

近日警民衝突持續，多區都曾發放催淚彈。（資料圖片）

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皮膚科專科醫生史泰祖接受《香港01》訪問時表示，催淚彈的成分主要影響黏膜，如眼睛、鼻子、口腔等，對皮膚亦有影響，但較為輕微，因此不敢肯定敏感是否催淚彈造成，而嬰兒皮膚較薄，影響可能較明顯。

他又指，催淚彈的化學物質可能殘留在衣服上，如果曾曝露在催淚彈煙霧中，應先加洗衣粉清洗再穿。他建議帶小朋友看醫生，醫生通常會開出類固醇和抗生素等避免感染，但只要不再接觸，一般都會自行康復。

皮膚科專科醫生史泰祖表示，催淚彈的化學物質可能殘留在衣服上，保障起見最好先洗一次再穿。（資料圖片）