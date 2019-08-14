【靈異online】網民鬼節快餐店遇神秘小女孩　呢15個禁忌你要知！

相傳農曆七月鬼門大開，時運低者特別容易遇怪事。有網民在fb專頁分享日前在快餐店點餐，下單後在收銀處等候食物時，竟看到隔壁收銀員前面竟出現神秘小女孩，他感奇怪再望一望，沒料女孩已消失，令他大感驚訝。

有網民分享在快餐店遇到的怪事，引起網民討論。（示意圖、資料圖片／視覺中國）

有網民稱買快餐時見小女孩突然現身又消息，大感奇怪。（日劇《毛骨悚然撞鬼經驗》劇照）

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據這名網民所說，突出現在收銀員身前的小女孩約6至7歲，而且當時收銀員的位置，根本不可能企到人，她當時想收銀員理應不會帶孩子上班，就是這想一想之間，再望時已看不到女孩蹤影，她形容孩子是完全實體，而這亦是她第一次看到「實體眾生的存在」。

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有理性網民反問他會否真的只是帶孩子上班，笑言曾有類似經歷，指之前曾在便利店開雪櫃取飲品，沒料出現小孩的面孔，她幾乎嚇死，小孩才說「唔使怕我媽咪喺後面」，即在雪櫃後方補貨。

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