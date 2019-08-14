美夫婦帶愛犬玩水消暑　疑中毒狂嘔兼失禁送院不治　3日內第4隻

夏日炎炎，不少主人愛帶寵物玩水消暑，但萬萬沒想到，這竟是狗狗的催命符。日前美國一對夫婦帶邊境牧羊愛犬到池塘消暑，約30分鐘後便開車回家，詎料途中愛犬突然嘔吐、大小便失禁，懷疑不慎吃下池塘的藍綠藻中毒，嚇得主人馬上送牠到獸醫急症室，可惜一送到，狗狗已被宣告死亡，令夫婦二人當場崩潰，忍不住抱住愛犬痛哭。

主人摩根帶愛犬艾亞到池塘玩水後，狗狗疑因誤吃藍綠藻中毒，最後同日身亡。（Morgan Fleming FB圖片）

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痛失愛犬的女網民摩根（Morgan Fleming）周日（11日）在facebook發文，她指當日早上天氣非常炎熱，便決定帶同邊境牧羊愛犬艾亞（Arya）到池塘玩水消暑，當時艾亞還興奮游到水中接波，一家三口玩得不亦樂乎。約30分鐘後，他們便開車回家，詎料途中艾亞發出奇怪的叫聲，亦開始嘔吐及大小便失禁，甚至不能行走。摩根見狀馬上致電相熟獸醫，對方指狗狗情況危急，需馬上送牠到獸醫急症室。

詎料狗狗送到急症室後，一切已經來不及，獸醫宣告艾亞死亡，估計牠不慎吃下池塘的藍綠藻中毒身亡，摩根當場崩潰，忍不住擁着愛犬痛哭。愛犬突然離世，摩根及丈夫悲痛不已，摩根形容「今天是最可怕的一天」，「我們失去最有趣、最有愛、最瘋狂的女孩」，又指沒有狗狗能取代牠的位置，「我們已經非常想妳了，希望妳在狗狗天堂能無拘無束地四處奔跑。」從摩根上載的照片中，可見當日的池塘呈綠色，狗狗艾亞跟兩名主人興奮地游水，其後在岸邊休息，當時還未有任何異樣。

主人在fb分享經過。（Morgan Fleming FB截圖）

除今次事件外，上周四（8日）在美國北卡羅萊納州，亦有3隻狗狗死於藍綠藻中毒，在短短3日內，已有4隻狗狗因此死亡。

「罪魁禍首」藍綠藻（blue green algae）能在溫暖靜止的淡水中大量繁殖，形成「藻華」，令水中呈現綠色或藍色，當中可能有毒性，如狗狗不慎吃下有毒藻類，一開始會出現昏睡，其後可能會嘔吐及腹瀉，甚至有癲癇症狀，嚴重可導致狗隻死亡。如主人想帶狗狗玩水消暑，應避開溫暖的靜止水域，如水中呈綠色或藍色，聞起來有發霉味，甚至表面有泡沫般，都可能已被藍綠藻感染。

（綜合）