工作與婚姻兩難全　專科女醫生好煩惱　呂秋遠：靠XX選擇一定無錯

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

最近有很多朋友問我關於「選擇」的問題。人生，就是一連串的選擇，你選擇了什麼，你就成為什麼樣的人。所以，我先來回答一位醫師的問題，這位醫師，現在就面臨了許多的選擇問題。

這位同學，人生，永遠是對自己負責，你現在面臨的十字路口有兩段，第一段是，你該選擇愛情或工作？第二段是，你該選擇爸媽愛的人還是你愛的人。

這明明就很好選。就像是你在急診室一樣，在你沒有時間仔細思考診斷方式，卻得救人的時候，你會依靠什麼來做選擇？當然是直覺。而直覺就像大哥一樣，永遠是對的，特別是在人生關卡的選擇上，假設你心中有股信念，那麼就該遵從這個信念，去完成它。

律師呂秋遠指，女事主既然有志進修為專科醫生，便不應為愛情犧牲專業工作。（示意圖，《白色強人》劇照）

愛情或工作，你的直覺是什麼？愛情？吼！難怪你要問我，因為答案是錯的，你當然要選工作。你可能會說，愛情會陪伴你一輩子，工作只能陪伴你八小時。錯！只有在自己手上的才是真的，你男友都跟你說了「如果你繼續忙下去，我們可能無法走下去」，你是在猶豫什麼？對感情口說堅持，都不一定能到底了，更何況根本不願意承諾的人，你是在傻什麼？我不希望你在三十年後，寫信給我說，當年就是因為沒選擇這一科，所以我才會如何。工作如果可以與興趣結合，才是陪伴你一生的好物啊！感情？我跟你說，愛來時雷霆萬鈞，該來的就會來，沒緣分八輩子都不會結婚啦！

至於，要選擇什麼樣的對象？我告訴你，對象不是用選的，是用碰到的。轉角遇到愛，一點也不假。你爸不喜歡他，有他的道理，但是你還是要尊重自己，婚姻是你的，不是他的，除非他想同志婚姻，否則關他什麼事？而就算他是個上進的好青年，但是上進也還是不能當飯吃，婚姻到最後，依靠的不是這個人很上進，而是這個人相處起來很舒服。關於愛情，你要尊重直覺，而不是你爸。你有天一定會碰到你真正愛的人，至於這個人就隨緣吧！沒道理你得犧牲你的專業，但是他可以去尋求他的夢想。然後還要威脅你，如果你選擇你所愛，你就會失去另一個所愛。

呂秋遠續指，當愛情與喜歡的工作有衝突，該選擇工作為先。（示意圖，《白色強人》劇照）

好的，關於你的選擇，我們來下結論了。

1.相信直覺，錯了就錯了，再改就好，最起碼做決定的時候很爽快。

2.當愛情與工作衝突，請選擇工作，前提是這個工作等於你的興趣，你很愛。

3.會威脅你放棄未來來交換愛情的人，不是個好東西。

4.你爸的意見，可以當參考，但是不要聽他的。

5.你的愛人，應該是讓你舒服的人，而不是很有成就的人。

6.感情不要用選的，這不是選擇題。

7.穿上不合腳的鞋，絕對比你光著腳還要難過。

8.沒有適婚年齡這種東西！想結就結，沒遇到適合的，不要勉強自己。

9.請不要為了認識久了而結婚，這跟奉子成婚一樣危險，這種情況沒離婚，通常是因為前世有燒香。

10.找出自己喜歡做的事情，並且一生懸命的完成它，這是你這輩子都要努力的課題。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）