【陳茂波派糖】派151億元未紓民怨　網民：問責官停薪一年仲實際

《逃犯條例》修訂爭議的示威浪潮引發民怨升溫，財政司司長陳茂波今宣布一系列紓困措施，包括減免薪俸稅增至全額豁免上限2萬元、代繳公屋租金、電費補貼「重出江湖」以及綜援出雙糧等，惟網民並不收貨，鬧爆現時的問題並非錢能解決，而且舊酒新瓶N無人士一樣難受惠，有人直指財爺無能：「4000蚊都未收到呀」

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一系列紓困措施包括政府減免薪俸稅的比例由75%增至100%全額豁免，上限2萬元，亦為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼；另外，領取各項社會保障金額的人士，可額外獲發一個月的援助金額，幼稚園及中小學生每人可獲2500元等等，政府指有關的紓民困措施涉資至少151.4億元。

陳茂波指「撐企業，目的就是保就業」，通過目前措施去減輕市民負擔。（李澤彤攝）

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惟政府派糖止民怨的如意算盤或難以打響，有關措施公布不久，不少網民都認為無助改善當前局面「咁樣收買人心唔Work㗎」、「而家唔係錢的問題呀」，有人認為只是慷納稅人之慨挽民意，惟與往年派糖情況一樣，只有特定人士持續受惠，中產及N無人士均感不公，「公屋戶綜援戶次次有份，真香港人就難受惠」、「又係益自己友」。

有網民直言覺得財爺能力有限，「次次翻炒佢都幾好做」，又批評其派4000元計劃已搞到一鑊泡，怒指「4000蚊到而家都未收到呀！」，有人反指有不少港人都會收貨的建議，「政府其實可以不派糖，你哋問責官員齊齊停薪一年仲實際！」